Cobolli senza energie: ko al 3° turno con Tiafoe

Termina al 3° turno la corsa di Flavio Cobolli a Indian Wells. Stanco e spento dopo la cavalcata della scorsa settimana ad Acapulco, dove aveva trionfato nel 500 messicano, il numero 15 del mondo ha ceduto nettamente all'idolo di casa Frances Tiafoe, che si è imposto 6-1, 6-2 dopo poco più di un'ora di gioco. Partita senza storia, con l'americano n°22 del ranking che si è dunque preso la rivincita dopo il ko della scorsa settimana nella finale del torneo del Messico. Flavio ha parlato alla fine di stanchezza fisica e mentale, in un match che è rimasto in equilibrio solo nei primi tre game. Tiafoe ha salvato una palla break nel 3° gioco e poi ha preso il volo, con due break consecutivi per il 6-1 con cui ha archiviato il primo set. Nel secondo parziale Cobolli resiste fino al 2-2, poi perde ancora due volte la battuta e lo statunitense, al primo match point, chiude i conti. Per Cobolli ora qualche giorno di meritato riposo prima di tornare protagonista sul cemento di Miami.