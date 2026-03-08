Arriva un'altra vittoria al terzo set per Jasmine Paolini che raggiunge gli ottavi di finale a Indian Wells eliminando in tre set l'australiana Tomljanovic. Al prossimo turno (in programma martedì) sfiderà la n. 112 al mondo Taila Gibson. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jasmine Paolini torna agli ottavi a Indian Wells per il terzo anno consecutivo. L'azzurra prosegue il suo percorso nella Coachella Valley grazie a un'altra vittoria in tre set, stavolta sull'australiana Ajla Tomljanovic : 7-5, 5-7, 6-1 il punteggio in 2 ore e 19 minuti di gioco. Paolini è riuscita a gestire bene le condizioni di gioco difficili, superando anche i problemi al servizio del secondo set. Una partita che poi si è messa in discesa nel terzo set , dominato in 31 minuti.

Agli ottavi con Gibson

Sul cammino dell'azzurra, che tornerà in campo martedì, ci sarà adesso un'altra australiana: è Talia Gibson, n. 112 al mondo proveniente dalle qualificazioni, che per la prima volta in carriera ha raggiunto gli ottavi in un Wta 1000, eliminando prima la n. 11 al mondo Alexandrova e poi la n. 17 Tauson. Tra Paolini e Gibson non ci sono precedenti.