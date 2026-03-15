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Kimi Antonelli, prima vittoria in F1: tutte le FOTO della festa

IL TRIONFO fotogallery
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Foto Instagram @mercedesamgf1

Giornata storica per Kimi Antonelli: il pilota italiano della Mercedes conquista la sua prima vittoria in Formula 1, dominando il Gran Premio di Cina. Guarda la gallery con tutte le FOTO della festa. Il Mondiale torna il 29 marzo in Giappone: live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - VITTORIE ITALIANE IN F1 - VIDEO: FESTA KIMI

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