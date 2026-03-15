Kimi Antonelli, prima vittoria in F1: tutte le FOTO della festa
Giornata storica per Kimi Antonelli: il pilota italiano della Mercedes conquista la sua prima vittoria in Formula 1, dominando il Gran Premio di Cina. Guarda la gallery con tutte le FOTO della festa. Il Mondiale torna il 29 marzo in Giappone: live su Sky e in streaming su NOW
HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - VITTORIE ITALIANE IN F1 - VIDEO: FESTA KIMI
- Kimi Antonelli entra ancora di più nella storia della Formula 1 vincendo la sua prima gara in Cina. Guarda le migliori foto della festa, dall'arrivo sotto la bandiera a scacchi alla celebrazione nei box con la squadra, passando per l'abbraccio con Lewis Hamilton, le lacrime durante l'intervista, il podio con il ritorno dell'inno italiano e l'immancabile festeggiamento 'alla Senna' con lo champagne
- Antonelli transita sotto la bandiera a scacchi da vincitore
- I meccanici Mercedes salgono sui muretti e festeggiano il loro pilota
- Kimi esce dalla macchina ed esulta: per la prima volta è vincitore di un Gran Premio di F1
- Giù dalla macchina e... in braccio ai meccanici
- Infine, festa nel box Mercedes con tutta la squadra
- L'esultanza di Kimi, già vista nella sigla della F1 di questa stagione nonché sul podio in Australia e ormai diventata iconica
- L'abbraccio con Lewis Hamilton, in una giornata di 'prime volte' per entrambi: il ferrarista ha conquistato il suo primo podio in rosso. Peter 'Bono' Bonnington, ex ingegnere di pista di Hamilton in Mercedes che adesso lavora con Kimi, guarda defilato
- Il momento più toccante della giornata: le lacrime di Kimi durante l'intervista
- E finalmente un bacio alla coppa
- Il podio del circuito di Shanghai con la bandiera italiana che torna a sventolare alta 20 anni dopo l'ultima volta, con Giancarlo Fisichella in Malesia nel 2006. Quel giorno Kimi Antonelli non era ancora nato
- Arriva anche il momento dello champagne
- E la sua tradizionale esultanza 'alla Senna', il suo idolo di sempre: ha scelto il numero 12 in suo onore
- Infine la foto di rito, con tutto il team a celebrare il suo primo successo. Aspettando già il prossimo...