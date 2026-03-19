Matteo Berrettini vince e convince all'esordio del Miami Open: il romano si libera in due set del francese Alexandre Muller (90 del ranking), battuto con il punteggio di 6-4, 6-2. Al 2° turno sfiderà il kazako Bublik. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Matteo Berrettini bagna il suo debutto al Miami Open 2026 con una convincente vittoria. Il numero 68 al mondo supera all'esordio il francese Alexandre Muller (90 del ranking) con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e venti di gioco. Il romano, che difende i quarti di finale raggiunti lo scorso anno, ha condotto il match con autorità fin dalle prime battute, chiudendo la partita con 9 ace, il 73% di prime in campo e appena 13 punti persi con la prima. Nel primo set all'ex finalista di Wimbledon è bastato il break in apertura, ottenuto nel terzo game. Nel 2° parziale Matteo è partito subito avanti, consolidando il break nel settimo game prima di chiudere al terzo match-point. Al secondo turno Berrettini se la vedrà con il kazako Alexander Bublik, testa di serie n.10 del tabellone, che ha vinto l'unico precedente che risale al lontano 2021 sul cemento di Antalya.