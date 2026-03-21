Atp Miami, i risultati degli italiani: Berrettini al 3° turno, fuori Cobolli e Darderiatp miami
Grande prova di Berrettini che regola Bublik con un doppio 6-4 e ottiene la vittoria più importante per classifica da Monte-Carlo 2025. Debutto amaro per Cobolli e Darderi, eliminati rispettivamente dal belga Collignon e lo spagnolo Landaluce. Fuori anche Arnaldi, superato in tre set dal kazako Shevchenko. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Matteo Berrettini brilla al Masters 1000 di Miami. Il romano è al terzo turno del torneo della Florida grazie alla vittoria su Alexander Bublik con un doppio 6-4 in un'ora e mezza di gioco. La seconda vittoria contro un top 15 negli ultimi 12 mesi per Berrettini, al miglior successo per classifica dalla sfida vinta con Zverev a Monte-Carlo lo scorso anno. L'azzurro ha sfoderato la migliore prestagione stagionale contro il kazako, n. 11 del mondo, regolato soprattutto grazie a un ottimo rendimento al servizio: 17 ace e 6 palle break su 6 annullate. A questi vanno poi aggiunti 29 colpi vincenti, oltre a una grande gestione dei punti a rete (vinti 9 su 11 "discese"). I due set sono stati dall'andamento simile, entrambi indirizzati con un break nelle fasi iniziali in favore di Berrettini che ha poi ben gestito il vantaggio. Matteo tornerà in campo domenica nel terzo turno contro il monegasco Valentin Vacherot, n. 24 del seeding. Tra i due non ci sono precedenti.
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Esordio amaro, invece, per le due teste di serie azzurre nella parte alta del tabellone: Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano è stato eliminato dal belga Raphael Collignon, n. 72 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 35 minuti. Una prova incolore di Cobolli, autore di 36 errori non forzati e in difficoltà alla battuta: appena 54% di prime in campo e 18 palle break concesse, con 4 break subiti. Ne ha approfittato così Collignon, alla quarta vittoria in carriera contro un top 20. Sconfitta in tre set, invece, per Luciano Darderi, battuto dallo spagnolo Martin Landaluce, n. 151 Atp, in tre set: 6-3, 6-7, 6-4 lo score in 2 ore e 25 minuti. Eccezion fatta per il break iniziale, l'italoargentino è stato quasi sempre costretto a inseguire. La partita l'ha fatta Landaluce con 40 vincenti e 43 errori non forzati, ma soprattutto bravo a girare l'inerzia del match a suo favore nei momenti chiave.
Arnaldi superato da Shevchenko
Prosegue, infine, il momento negativo di Matteo Arnaldi. Da tempo alle prese con problemi fisici, il ligure ha perso il match di primo turno contro il kazako Shevchenko con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-2 in 2 ore e 32 minuti. Una sfida segnata da una interruzione per oscurità sul 5-5 del secondo set, che ha costretto gli organizzatori a spostare il match dal Court 4 al Court 3 per poterla completare. Arnaldi ha lottato alla pari per due set, entrambi risolti al tiebreak, poi si è arreso alla distanza in un terzo set indirizzato da Shevchenko con una serie di cinque giochi consecutivi dall'1-0 per l'azzurro. Per Arnaldi è il terzo ko consecutivo: l'ultima vittoria risale al 3 gennaio a Brisbane, contro Gaston.