Grande prova di Berrettini che regola Bublik con un doppio 6-4 e ottiene la vittoria più importante per classifica da Monte-Carlo 2025. Debutto amaro per Cobolli e Darderi, eliminati rispettivamente dal belga Collignon e lo spagnolo Landaluce. Fuori anche Arnaldi, superato in tre set dal kazako Shevchenko. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW RISULTATI LIVE: UOMINI - DONNE

Matteo Berrettini brilla al Masters 1000 di Miami. Il romano è al terzo turno del torneo della Florida grazie alla vittoria su Alexander Bublik con un doppio 6-4 in un'ora e mezza di gioco. La seconda vittoria contro un top 15 negli ultimi 12 mesi per Berrettini, al miglior successo per classifica dalla sfida vinta con Zverev a Monte-Carlo lo scorso anno. L'azzurro ha sfoderato la migliore prestagione stagionale contro il kazako, n. 11 del mondo, regolato soprattutto grazie a un ottimo rendimento al servizio: 17 ace e 6 palle break su 6 annullate. A questi vanno poi aggiunti 29 colpi vincenti, oltre a una grande gestione dei punti a rete (vinti 9 su 11 "discese"). I due set sono stati dall'andamento simile, entrambi indirizzati con un break nelle fasi iniziali in favore di Berrettini che ha poi ben gestito il vantaggio. Matteo tornerà in campo domenica nel terzo turno contro il monegasco Valentin Vacherot, n. 24 del seeding. Tra i due non ci sono precedenti. Leggi anche Paolini al 3° turno, Townsend ko. Cocciaretto out

Cobolli ko con Collignon, fuori anche Darderi Esordio amaro, invece, per le due teste di serie azzurre nella parte alta del tabellone: Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano è stato eliminato dal belga Raphael Collignon, n. 72 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 35 minuti. Una prova incolore di Cobolli, autore di 36 errori non forzati e in difficoltà alla battuta: appena 54% di prime in campo e 18 palle break concesse, con 4 break subiti. Ne ha approfittato così Collignon, alla quarta vittoria in carriera contro un top 20. Sconfitta in tre set, invece, per Luciano Darderi, battuto dallo spagnolo Martin Landaluce, n. 151 Atp, in tre set: 6-3, 6-7, 6-4 lo score in 2 ore e 25 minuti. Eccezion fatta per il break iniziale, l'italoargentino è stato quasi sempre costretto a inseguire. La partita l'ha fatta Landaluce con 40 vincenti e 43 errori non forzati, ma soprattutto bravo a girare l'inerzia del match a suo favore nei momenti chiave.