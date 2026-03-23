Zverev agli ottavi, eliminati Medvedev e Auger

Atp Miami, i risultati di oggi: Zverev agli ottavi, Medvedev e Auger eliminati al 3° turnoatp miami
Altre due teste di serie lasciano in anticipo il Masters 1000 di Miami: cadono il finalista di Indian Wells Daniil Medvedev, battuto in tre set dall'argentino Cerundolo e il canadese Auger-Aliassime, ko con il francese Atmane. Avanti Zverev, fuori il vincitore del 2025, il ceco Mensik. Tra le donne avanzano Sabalenka e Gauff. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
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Prosegue l'ecatombe di teste di serie al Miami Open. La n°9 Daniil Medvedev esce di scena per mano dell'argentino Francisco Cerundolo, che si impone in tre set e dopo oltre due ore di lotta contro il russo, finalista dieci giorni fa a Indian Wells. Cade anche il 7 del seeding, il canadese Felix Auger-Aliassime, battuto dal francese Terence Atmane, n°53 del ranking. Esce di scena il campione 2025 Mensik, sconfitto da Tiafoe. Avanti Zverev, che fatica tre set con Cilic. Tra le donne soffre ma avanza Coco Gauff, che supera Cirstea, mentre la n°1 Sabalenka regola Zheng per 6-3, 6-4.
Miami Open, i principali risultati di oggi
UOMINI
- Cerundolo (Arg) vs Medvedev 6-0, 4-6, 7-5
- Atmane (Fra) vs Auger-Aliassime (Can) 6-3, 1-6, 6-3
- Tiafoe (Usa) vs Mensik (Cze) 7-6, 4-6, 7-6
- Zverev (Ger) vs Cilic (Cro) 6-2, 5-7, 6-4
DONNE
- Gauff (Usa) vs Cirstea (Rom) 6-4, 3-6, 6-2
- Sabalenka vs Zheng (Chn) 6-3, 6-4