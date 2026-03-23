Zverev agli ottavi, eliminati Medvedev e Auger

Altre due teste di serie lasciano in anticipo il Masters 1000 di Miami: cadono il finalista di Indian Wells Daniil Medvedev, battuto in tre set dall'argentino Cerundolo e il canadese Auger-Aliassime, ko con il francese Atmane. Avanti Zverev, fuori il vincitore del 2025, il ceco Mensik. Tra le donne avanzano Sabalenka e Gauff. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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