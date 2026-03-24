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Atp Miami, i risultati di oggi: Korda e Fritz eliminati agli ottavi

Tennis

Dopo l'impresa con Alcaraz, Korda viene eliminato agli ottavi da un altro giocatore spagnolo, Martin Landaluce, proveniente addirittura dalle qualificazioni. L'americano ha sprecato un match-point con servizio a favore nel secondo set. Fuori anche Fritz, ai quarti Lehecka. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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La favola del Masters 1000 di Miami 2026 è quella di Martin Landaluce, spagnolo classe 2006, 20 anni già compiuti, numero 151 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni. Vendica il suo connazionale Alcaraz battendo in tre set Sebastian Korda (2-6, 7-6, 6-4), e si spinge fino ai quarti di finale, dove affronterà Lehecka, a sua volta vincitore con Fritz 6-4, 5-7, 6-2. Sulle ali dell'entusiasmo dopo il successo di domenica contro il numero uno al mondo, Korda parte bene e chiude il primo set ottenendo un doppio break. Nel secondo parziale Landaluce trova feeling al servizio e il match si trascina al tie-break senza sussulti. Korda spreca un match-point sul 6-5 e con turno di battuta a favore, quasi lo stesso scenario che si era verificato nella partita con Alcaraz al secondo set (aveva servito per il match, facendosi breakkare a zero). Landaluce approfitta del blackout, chiude 8-6 e si porta avanti 3-0 nell'ultimo set. Korda non molla e recupera il break di svantaggio, ma al momento di servire per rimanere in partita alza bandiera bianca. La brutta giornata per il pubblico di casa è proseguita con la sconfitta di Fritz contro la testa di serie numero 22 del torneo. L'inizio di stagione del finalista degli Us Open 2024 si conferma difficile dopo l'eliminazione agli ottavi agli Australian Open e quella precoce al terzo turno a Indian Wells. 

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I risultati di martedì 24 marzo

  • Korda (Usa)-Landaluce (Spa) 6-2, 6-7, 4-6
  • Fritz (Usa)-Lehecka (Cze) 4-6, 7-6, 2-6

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