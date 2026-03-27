Sinner è in finale: Zverev lotta, ma cede in 2 set

"Cosa mi soddisfa di più? È una bella domanda. Indian Wells e Miami sono due tornei completamente diversi, condizioni diverse. Venire qui cercando di esprimere un buon tennis era il mio obiettivo principale. Essere di nuovo in finale significa tantissimo per me. Ovviamente cercheremo di spingere ancora tra un paio di giorni. Ma allo stesso tempo, in ogni caso, è stato uno swing incredibile. Cercare di giocare il maggior numero possibile di partite era il mio obiettivo. Non potevo fare meglio. Sono molto felice. Oggi è stata una partita molto dura. Lui ha giocato un tennis incredibile. Io ho servito molto bene nel finale, soprattutto nei momenti cruciali. Sono molto felice, significa tanto per me"