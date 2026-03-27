Sinner è in finale: Zverev lotta, ma cede in 2 set

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Sinner in finale all'Atp Miami: Zverev battuto in due set

atp miami

Jannik Sinner torna in finale a Miami grazie alla vittoria in due set (6-3, 7-6) su Sascha Zverev. È stata una partita di altissimo livello, per qualità e intensità nel gioco: l'azzurro è riuscito a fare la differenza con uno straordinario rendimento al servizio, approfittando dei pochissimi errori commessi dal tedesco. Domenica alle 21 la finale con Lehecka in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DI LEHECKA-FILS

Gli highlights di Sinner-Zverev

Sinner: "È stata una partita molto dura"

"Cosa mi soddisfa di più? È una bella domanda. Indian Wells e Miami sono due tornei completamente diversi, condizioni diverse. Venire qui cercando di esprimere un buon tennis era il mio obiettivo principale. Essere di nuovo in finale significa tantissimo per me. Ovviamente cercheremo di spingere ancora tra un paio di giorni. Ma allo stesso tempo, in ogni caso, è stato uno swing incredibile. Cercare di giocare il maggior numero possibile di partite era il mio obiettivo. Non potevo fare meglio. Sono molto felice. Oggi è stata una partita molto dura. Lui ha giocato un tennis incredibile. Io ho servito molto bene nel finale, soprattutto nei momenti cruciali. Sono molto felice, significa tanto per me"

Sinner in finale! Zverev battuto in due set

Da Miami a Miami: due anni dopo Jannik Sinner è di nuovo in finale all'Hard Rock Stadium. L'azzurro ha staccato il pass per l'ultimo atto grazie alla vittoria su Sascha Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6 in poco meno di due ore di gioco. È stata una partita di altissimo livello per qualità e intensità espresse da entrambi. Zverev ha giocato una delle migliori partite del recente passato (performance rating di 9.1 per lui), ma non è bastato per battere Sinner che ha offerto una prova fenomenale al servizio nel primo set e nelle fasi decisive del secondo parziale. Una partita equilibrata, risolta in pochi punti: nel primo set il break nel quarto gioco, nel secondo set il mini break sul 4-4 con gli errori di Zverev prima sullo schiaffo al volo e poi sullo smash. Sinner è adesso lontano una vittoria dal Sunshine Double: appuntamento domenica alle 21, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, per la finale contro Jiri Lehecka

Zverev-Sinner 4-6 - Tiebreak LIVE

Zverev-Sinner 4-5 - Tiebreak LIVE

Zverev-Sinner 4-4 - Tiebreak LIVE

Zverev-Sinner 3-4 - Tiebreak LIVE

Zverev-Sinner 3-3 - Tiebreak LIVE

Zverev-Sinner 3-2 - Tiebreak LIVE

Zverev-Sinner 2-2 - Tiebreak LIVE

Zverev-Sinner 1-2 - Tiebreak LIVE

Zverev-Sinner 1-1 - Tiebreak LIVE

Zverev-Sinner 1-0 - Tiebreak LIVE

12° game: Sinner tiene il servizio, si va al tiebreak

Tiebreak decisivo nel secondo set dopo che Sinner ha sfiorato un game perfetto: 4 ace dell'azzurro, intervallati da un punto vinto da Zverev

11° game: Zverev tiene il servizio, 6-5 con Sinner

Zverev si assicura il tiebreak con un game a 15, trovando ancora punti diretti con il servizio. Dopo il cambio di campo Sinner servirà per provare a raggiungerlo

10° game: Sinner tiene il servizio, 5-5 con Zverev

Sinner ritrova un turno di battuta senza grandi difficoltà, fondamentale nel momento chiave del set. Entriamo nella fase decisiva

9° game: Zverev annulla due palle break, 5-4 con Sinner

Spalle al muro, Zverev si rialza. Sotto 15-40, con due palle break che avrebbero portato Sinner a servire per il match, il tedesco trascina il game ai vantaggi. Alti e bassi per il n. 4 al mondo che dopo la terza parità piazza due ace consecutivi

8° game: Sinner annulla una palla break, 4-4 con Zverev

Senza l'aiuto della prima Sinner concede la prima palla break del secondo set, con Zverev bravo nella copertura della rete sul passante giocato da Jannik sul 30-30. Il tedesco spreca la palla break con un brutto errore, l'azzurro ne approfitta per chiudere ai vantaggi, ritrovando nell'ultimo punto la prima vincente

7° game: Zverev tiene il servizio, 4-3 con Sinner

Anche Zverev risolve un turno di battuta delicatissimo. Sul 30-30 il tedesco legge bene l'attacco di Sinner e chiude il punto in campo aperto. Poi, sul 40-30, piazza un ace di secondo dopo aver ricevuto un warning per time violation

Sugli spalti all'Hard Rock Stadium c'è anche Ronaldo il Fenomeno!

6° game: Sinner tiene il servizio, 3-3 con Zverev

Due prime importantissime per Sinner che da 30-30 riesce a conservare il servizio. Si prosegue on serve, nel segno - finora - dell'equilibrio

5° game: Zverev annulla una palla break, 3-2 con Sinner

Arriva la prima palla break del set con Zverev che rischia il serve and volley sul 30-30: Sinner, però, non ne approfitta con un dritto in rete. Ai vantaggi Sascha vince uno scambio duro da fondo (con Jannik piegato sulle ginocchia dalla fatica) e poi archivia il game con una prima vincente

4° game: Sinner tiene il servizio, 2-2 con Zverev

Sinner apre il game con una fenomenale volée in allungo che sorprende Zverev. Il tedesco impensierisce l'azzurro di rovescio per il 15-15, ma poi Jannik mette in fila tre punti consecutivi con due prime vincenti

3° game: Zverev tiene il servizio, 2-1 con Sinner

Continua l'incredibile serie al servizio di Zverev che ha vinto gli ultimi 16 punti consecutivi nei turni di battuta. Intanto stiamo per raggiungere l'ora di gioco

2° game: Sinner tiene il servizio, 1-1 con Zverev

Avanti 30-0, Sinner non mette la prima per due volte e si ritrova sul 30-30. Poi, però, è risolutivo: una prima vincente e un dritto vincente sulla riga

1° game: Zverev tiene il servizio, 1-0 con Sinner

Zverev riparte con un altro game a zero al servizio. Negli ultimi tre turni di battuta il tedesco ha perso soltanto un punto e ha una serie aperta di 12 punti vinti di fila

Inizia il 2° set: Zverev al servizio

Sinner vince il 1° set: 6-3 in 42 minuti

Sinner incassa un primo set di altissimo livello, risolto in un game che ha fatto la differenza: il quarto. Zverev ha espresso un tennis impeccabile per lunghi tratti (un set da 9.5 di performance rating), ma ha pagato i pochi errori commessi in un solo game. Sinner è partito in sordina, ma ha cambiato marcia rapidamente e ha sfruttato l'unica palla break concessa dal tedesco (che aveva messo l'83% di prime in campo e vinto 13 punti su 16 con la prima)

Zverev Sinner

8° game: Zverev tiene il servizio, Sinner avanti 5-3

Scorre via velocemente il turno di battuta di Zverev che tiene il servizio a zero. Adesso uno dei momenti chiave: Sinner serve per il set

7° game: Sinner tiene il servizio, 5-2 con Zverev

È quasi il game perfetto di Sinner che piazza tre ace consecutivi da 15-0. L'azzurro si assicura così la possibilità di servire per il set

6° game: Zverev tiene il servizio, Sinner avanti 4-2

Zverev perde il primo quindici del game con uno dei primissimi errori gratuiti della sua partita. Poi, però, mette in fila quattro punti consecutivi di cui tre diretti con la prima

5° game: Sinner tiene il servizio, 4-1 con Zverev

Break confermato da Sinner che tiene il servizio ai vantaggi, muovendo Zverev da fondo a destra e sinistra. Finora partita di altissimo livello da parte del tedesco, ma Jannik è stato impeccabile nei momenti chiave

4° game: break Sinner, 3-1 con Zverev

Sinner alza il livello ed è subito break! Tre punti pazzeschi che ottiene la palla break con un punto da 22 colpi, martellando da fondo e chiudendo a rete. Poi la chiusura con un bellissimo dritto vincente

3° game: Sinner annulla una palla break, 2-1 con Zverev

Inizio con qualche sbavatura per Sinner che ha già commesso 6 errori gratuiti. L'azzurro concede la prima palla break del match, ma la cancella con il dritto dietro alla prima. Servizio fondamentale ai vantaggi per risolvere un game non semplice

2° game: Zverev tiene il servizio, 1-1 con Sinner

Zverev cerca subito di prendere l'iniziativa in mano dietro al servizio. Per ora lo schema riesce al tedesco che nel primo turno di battuta chiude a zero

1° game: Sinner tiene il servizio, 1-0 con Zverev

L'avvio è in rimonta per Sinner che si ritrova sotto 0-30 dopo due punti giocati alla perfezione da Zverev. Il tedesco sbaglia il passante dello 0-40, poi Jannik cambia marcia e chiude il turno di battuta con una serie di quattro punti consecutivi

INIZIA IL MATCH! Sinner al servizio

Zverev ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere: inizia il riscaldamento!

Sinner e Zverev entrano in campo! Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Quasi tutto pronto all'Hard Rock Stadium, tra poco l'ingresso in campo di Sinner e Zverev!

In finale contro Lehecka

Chi vince affronterà in finale Jiri Lehecka che ha superato Arthur Fils con un doppio 6-2. Il ceco giocherà la prima finale Masters 1000 in carriera e lo farà senza aver perso il servizio finora (primo a riuscirci da Novak Djokovic a Shanghai 2018). La finale è in programma domenica alle 21, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lehecka va in finale: Fils battuto in due set

Lehecka va in finale: Fils battuto in due set

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Zverev è già virtualmente numero 3 al mondo

Il tedesco ha iniziato il torneo di Miami in 4^ posizione nel ranking Atp dietro Alcaraz, Sinner e Djokovic. A prescindere dal risultato in semifinale, è già certo del sorpasso sul serbo la prossima settimana

Sinner può tornare numero 1 a Montecarlo

Questione ranking: essendo riuscito a raggiungere la semifinale a Miami, Sinner si è guadagnato la possibilità di tornare numero uno al mondo già dal primo torneo su terra rossa, quello di Montecarlo. Se vince sia in Florida che nel Principato, non deve nemmeno preoccuparsi dei risultati di Alcaraz. QUI tutti gli scenari

Sinner show con le palle corte

Sia contro Michelsen agli ottavi che contro Tiafoe ai quarti, Jannik ha dimostrato un utilizzo eccellente delle smorzate. Qui un esempio nella sfida giocata ieri

Ora lo Studio Tennis su Sky Sport Uno

Entra nel vivo il prepartita di Sinner-Zverev: inizia adesso lo Studio Tennis con Eleonora Cottarelli, Paolo Bertolucci e Laura Golarsa. Tutto in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Sinner e la striscia dei set vinti

Parigi-Indian Wells-Miami: in questi tre tornei Jannik Sinner ha costruito una sequenza di 30 set vinti consecutivamente ai Masters 1000. Mai nessuno ci era riuscito nella storia, con Djokovic che si era fermato a 24

Obiettivo Sunshine Double

L'accoppiata Indian Wells-Miami è difficilissima da centrare. Solo 11 giocatori nella storia ci sono riusciti, l'ultimo è stato Roger Federer nel suo fantastico 2017 (oltre che nel 2005 e nel 2006). Ci sono poi Novak Djokovic (4 volte), Andre Agassi, Marcelo Rios, Pete Sampras, Micheal Chung e Jim Courier tra gli uomini. Nelle donne Steffi Graff (due volte), Iga Swiatek, Vika Azarenka e Kim Clijsters. Nel tabellone femminile è ancora in corsa per farcela Aryna Sabalenka, vincitrice a Indian Wells e in finale a Miami contro Gauff

Il GOAT del Sunshine Double

Nella storia, nessun tennista ha una percentuale di vittorie maggiore a quella di Sinner nei primi due Masters 1000 della stagione. L'azzurro nel 2026 è arrivato all'87,23% grazie a un bilancio complessivo di 41 successi e appena 6 sconfitte

Sinner

Il confronto tra Sinner e Zverev

Quasi lo stesso numero di titoli (anche se Zverev non ha ancora mai vinto uno Slam contro i 4 di Sinner), un buon inizio di stagione per entrambi (con Jannik che ha però vinto il titolo a Indian Wells) e un confronto diretto che dal 2024 sembra avere un solo padrone

Sinner Zverev

I precedenti tra Sinner e Zverev

Si sono affrontati finora 11 volte, con un bilancio di 7 vittorie a 4 per il numero due al mondo. Questo il riepilogo completo:

  • 2020 - Roland Garros (R16): Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
  • 2020 - Colonia (semifinale): Zverev b. Sinner 7-6, 6-3
  • 2021 - Us Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6
  • 2022 - Montecarlo (quarti di finale): Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6
  • 2023 - Us Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
  • 2024 - Cincinnati (semifinale): Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6
  • 2025 - Australian Open (finale): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3
  • 2025 - Vienna (finale): Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5
  • 2025 - Parigi (semifinale): Sinner b. Zverev 6-0, 6-1
  • 2025 - Finals (round robin) - Sinner b. Zverev 6-4, 6-3
  • 2026 - Indian Wells (semifinale) - Sinner b. Zverev 6-2, 6-4

Il cammino di Zverev a Miami

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Damn 6-2, 6-4
  • 3° turno: vs Cilic 6-2, 5-7, 6-4
  • Ottavi: vs Halys 7-6, 7-6
  • Quarti: vs Cerundolo 6-1, 6-2

L'avversario è ancora Zverev

Il tedesco e Sinner si affrontano per la terza semifinale consecutiva a un Masters 1000 dopo quelle di Parigi nel 2025 e di Indian Wells due settimane fa. Le due precedenti sono state vinte da Jannik senza concedere nemmeno un set 

Il warm-up di Sinner con Vavassori

Le parole di Sinner dopo il successo su Tiafoe

Jannik ha commentato così a Sky Sport la netta vittoria nei quarti: "Sono contento, ho messo pressione fin da subito servendo bene e piazzando il break"

Il cammino di Sinner a Miami

  • 1° turno: bye
  • 2° turno: vs Dzumhur 6-3, 6-3
  • 3° turno: vs Moutet 6-1, 6-4
  • Ottavi: vs Michelsen 7-5, 7-6
  • Quarti: vs Tiafoe 6-2, 6-2

Gli highlights di Sinner-Tiafoe

L'azzurro è reduce dai quarti di finale dominati contro l'americano Frances Tiafoe

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Il match sarà in diretta da mezzanotte su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Buonasera a tutti. Il weekend si inizia in compagnia di Jannik Sinner, impegnato contro Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Miami. La partita è in programma a mezzanotte all'Hard Rock Stadium. Avviciniamoci insieme all'inizio del match

SINNER-ZVEREV 6-3, 7-6

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