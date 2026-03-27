Il programma di oggi: Sinner e i doppi azzurri

Atp Miami, il programma di oggi: partite e orarimiami open
Al Miami Open è il giorno delle semifinali. Nel singolare maschile apre il programma Lehecka-Fils, poi l'ennesima sfida tra Sinner e Zverev. Tanto altro azzurro in programma, con gli impegni in doppio delle coppie Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il Miami Open entra nelle fasi cruciali, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si giocano le semifinali del torneo maschile. Si apre alle 20 con la prima, inedita, che vedrà di fronte il ceco Lehecka e il francese Fils. A mezzanotte la seconda, un classico tra Sinner e Zverev, alla terza semifinale consecutiva in un Masters 1000 dopo Parigi 2025 e Indian Wells due settimane fa. Sarà un venerdì a forti tinte azzurre anche in doppio, con Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori impegnati nelle rispettive semifinali contro Mertens/Zhang e Arends/Smith.
Miami Open, il programma di venerdì 27 marzo su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- Ore 18: Granollers/Zeballos vs Helioevaara/Patten
- A seguire: Bolelli/Vavassori vs Arends/Smith
- Ore 23.45: Studio Tennis (in simulcast con Sky Sport 24)
- A seguire, non prima di mezzanotte: Sinner vs Zverev
- A seguire: Errani/Paolini vs Mertens/Zhang
SKY SPORT TENNIS (203)
- Ore 17.45: Studio Tennis (in simulcast con Sky Sport 24)
- Ore 18: simulcast Sky Sport Uno
- Non prima delle 20: Lehecka vs Fils
- Ore 23.45: Studio Tennis (in simulcast con Sky Sport 24)
- A seguire, non prima di mezzanotte: Sinner vs Zverev
- A seguire: Errani/Paolini vs Mertens/Zhang
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