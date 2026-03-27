Il programma di oggi: Sinner e i doppi azzurri

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Atp Miami, il programma di oggi: partite e orari

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Al Miami Open è il giorno delle semifinali. Nel singolare maschile apre il programma Lehecka-Fils, poi l'ennesima sfida tra Sinner e Zverev. Tanto altro azzurro in programma, con gli impegni in doppio delle coppie Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il Miami Open entra nelle fasi cruciali, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si giocano le semifinali del torneo maschile. Si apre alle 20 con la prima, inedita, che vedrà di fronte il ceco Lehecka e il francese Fils. A mezzanotte la seconda, un classico tra Sinner e Zverev, alla terza semifinale consecutiva in un Masters 1000 dopo Parigi 2025 e Indian Wells due settimane fa. Sarà un venerdì a forti tinte azzurre anche in doppio, con Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori impegnati nelle rispettive semifinali contro Mertens/Zhang e Arends/Smith.  

Miami Open, il programma di venerdì 27 marzo su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • Ore 18: Granollers/Zeballos vs Helioevaara/Patten
  • A seguire: Bolelli/Vavassori vs Arends/Smith
  • Ore 23.45: Studio Tennis (in simulcast con Sky Sport 24)
  • A seguire, non prima di mezzanotte: Sinner vs Zverev
  • A seguire: Errani/Paolini vs Mertens/Zhang

SKY SPORT TENNIS (203)

  • Ore 17.45: Studio Tennis (in simulcast con Sky Sport 24)
  • Ore 18: simulcast Sky Sport Uno
  • Non prima delle 20: Lehecka vs Fils
  • Ore 23.45: Studio Tennis (in simulcast con Sky Sport 24)
  • A seguire, non prima di mezzanotte: Sinner vs Zverev
  • A seguire: Errani/Paolini vs Mertens/Zhang

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