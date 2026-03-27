Il programma di oggi: Sinner e i doppi azzurri

Al Miami Open è il giorno delle semifinali. Nel singolare maschile apre il programma Lehecka-Fils, poi l'ennesima sfida tra Sinner e Zverev. Tanto altro azzurro in programma, con gli impegni in doppio delle coppie Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il Miami Open entra nelle fasi cruciali, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si giocano le semifinali del torneo maschile . Si apre alle 20 con la prima, inedita, che vedrà di fronte il ceco Lehecka e il francese Fils . A mezzanotte la seconda, un classico tra Sinner e Zverev , alla terza semifinale consecutiva in un Masters 1000 dopo Parigi 2025 e Indian Wells due settimane fa. Sarà un venerdì a forti tinte azzurre anche in doppio , con Errani/Paolini e Bolelli/Vavassori impegnati nelle rispettive semifinali contro Mertens/Zhang e Arends/Smith.

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