Sarà Alexander Zverev, ancora una volta, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale a un Masters 1000. Dopo il match a Parigi lo scorso anno e quello più recente a Indian Wells, l'azzurro e il tedesco si affronteranno anche a Miami, partita in programma stasera, non prima della mezzanotte di sabato 28 marzo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Zverev si è qualificato battendo con facilità l'argentino Cerendulo 6-1, 6-2. Una partita senza storia, in cui il tedesco ha dominato col servizio non offrendo nessuna palla break all'avversario. L'argentino invece ha servito con il 57% di prime, partendo subito male (0-5) e perdendo immediatamente contatto anche nel secondo set. Nel tabellone femminile invece sarà finale tra la numero uno al mondo Aryna Sabalenka e l'americana Coco Gauff. Quest'ultima ha liquidato la ceca Muchova con un doppio 6-1, mentre la bielorussa ha avuto vita un po' più difficile contro Rybakina, prevalendo 6-4, 6-3. Nel primo set, dopo un break a testa, Sabalenka ha strappato di nuovo il servizio all'avversaria sul 5-4. Nel secondo parziale invece è andata subito avanti 4-0 e ha gestito il ritorno di Rybakina subendo un break ma non concedendo nemmeno un punto negli ultimi due turni di battuta.

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