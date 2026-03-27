Lehecka va in finale: Fils battuto in due set

È Jiri Lehecka il primo finalista del Miami Open. Il ceco ha raggiunto la prima finale Masters 1000 in carriera grazie al successo su Arthur Fils con un doppio 6-2 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Un risultato mai in discussione per il n. 22 al mondo (che da lunedì entrerà per la prima volta in top 15) che ha dominato la sfida dall'inizio alla fine, esprimendo il massimo del suo potenziale. È stata un'altra prova straordinaria al servizio di Lehecka, primo tennista a raggiungere una finale Masters 1000 senza mai perdere il servizio 8 anni dopo Novak Djokovic a Shanghai 2018. Anche oggi 82% di punti vinti con la prima e zero palle break concesse contro un Fils in ombra, che ha subito quattro break e pagato 19 errori gratuiti. Per Lehecka è quasi la chiusura di un cerchio aperto due anni fa, quando a Madrid - alla prima semifinale Masters 1000 - fu costretto al ritiro per un infortunio alla schiena. Adesso giocherà per il titolo contro Jannik Sinner: appuntamento domenica alle 21, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

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