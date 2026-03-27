Lehecka va in finale: Fils battuto in due set

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atp Miami, Lehecka in finale: Fils battuto in due set

atp miami

Jiri Lehecka supera nettamente Arthur Fils e centra la prima finale Masters 1000 in carriera. Il ceco è il primo giocatore da Djokovic a Shanghai 2018 a raggiungere la finale in un Masters 1000 senza aver mai perso il servizio. Lehecka attende adesso Sinner: appuntamento domenica alle 21, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-ZVEREV, GLI HIGHLIGHTS

È Jiri Lehecka il primo finalista del Miami Open. Il ceco ha raggiunto la prima finale Masters 1000 in carriera grazie al successo su Arthur Fils con un doppio 6-2 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Un risultato mai in discussione per il n. 22 al mondo (che da lunedì entrerà per la prima volta in top 15) che ha dominato la sfida dall'inizio alla fine, esprimendo il massimo del suo potenziale. È stata un'altra prova straordinaria al servizio di Lehecka, primo tennista a raggiungere una finale Masters 1000 senza mai perdere il servizio 8 anni dopo Novak Djokovic a Shanghai 2018. Anche oggi 82% di punti vinti con la prima e zero palle break concesse contro un Fils in ombra, che ha subito quattro break e pagato 19 errori gratuiti. Per Lehecka è quasi la chiusura di un cerchio aperto due anni fa, quando a Madrid - alla prima semifinale Masters 1000 - fu costretto al ritiro per un infortunio alla schiena. Adesso giocherà per il titolo contro Jannik Sinner: appuntamento domenica alle 21, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Leggi anche

Sinner è in finale: Zverev lotta, ma cede in 2 set

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Bole/Wave e la finale donne: il programma di oggi

miami open

Prime finali al Miami Open, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming...

Errani/Paolini in finale nel doppio a Miami

wta miami

Prima finale del 2026 per Sara Errani e Jasmine Paolini che accedono all'ultimo atto al Miami...

Sinner è in finale: Zverev lotta, ma cede in 2 set

atp miami

Jannik Sinner torna in finale a Miami grazie alla vittoria in due set (6-3, 7-6) su Sascha...

Lehecka va in finale: Fils battuto in due set

atp miami

Jiri Lehecka supera nettamente Arthur Fils e centra la prima finale Masters 1000 in carriera. Il...

Atp Miami, Bolelli/Vavassori in finale nel doppio

Tennis

Arriva la prima finale Masters 1000 di coppia per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS