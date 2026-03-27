C'è ancora Zverev sul cammino di Jannik Sinner verso la conquista di un Masters 1000. L'azzurro sfiderà il numero 4 del mondo anche a Miami, nella semifinale all'Hard Rock Stadium. Appuntamento a mezzanotte in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Pre-match in studio con Eleonora Cottarelli, Laura Golarsa e Paolo Bertolucci, commentatore del match con Pietro Nicolodi. Per le ultime news da Miami, l’inviato Angelo Mangiante
Venerdì dedicato alle semifinali del Miami Open con Jannik Sinner che sarà protagonista all'Hard Rock Stadium contro il tedesco Alexander Zverev, già battuto due settimane fa sul cemento di Indian Wells. Il match, in programma non prima di mezzanotte, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Inoltre, studio pre-match su Sky Sport 24 con Eleonora Cottarelli, Laura Golarsa e Paolo Bertolucci, con quest'ultimo che poi commenterà il match con Pietro Nicolodi. Per le ultime news da Miami ci sarà l’inviato Angelo Mangiante. Dopo qualche fatica in più del previsto con Alex Michelsen agli ottavi, Sinner ha dominato i quarti di finale contro Frances Tiafoe e si presenta a questo match con 30 set vinti di fila nei Masters 1000, la striscia migliore della storia in tornei di questo tipo. Il suo avversario sarà Zverev, affrontato già 11 volte in carriera e battuto 7. L'ultima sconfitta risale addirittura agli Us Open 2023.
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Il numero due e il numero quattro del ranking Atp (già certo però il sorpasso su Djokovic al 3° posto), si affronteranno per la terza semifinale consecutiva in un Masters 1000 dopo quelle di Parigi 2025 e di due settimane fa a Indian Wells, due circostanze in cui l'italiano ha prevalso senza troppe difficoltà. Ecco come sono andate finora tutte le partite tra i due nel circuito:
- 2020 - Roland Garros (R16): Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
- 2020 - Colonia (semifinale): Zverev b. Sinner 7-6, 6-3
- 2021 - Us Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6
- 2022 - Montecarlo (quarti di finale): Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6
- 2023 - Us Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
- 2024 - Cincinnati (semifinale): Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6
- 2025 - Australian Open (finale): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3
- 2025 - Vienna (finale): Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5
- 2025 - Parigi (semifinale): Sinner b. Zverev 6-0, 6-1
- 2025 - Finals (round robin) - Sinner b. Zverev 6-4, 6-3
- 2026 - Indian Wells (semifinale) - Sinner b. Zverev 6-2, 6-4