Venerdì dedicato alle semifinali del Miami Open con Jannik Sinner che sarà protagonista all'Hard Rock Stadium contro il tedesco Alexander Zverev, già battuto due settimane fa sul cemento di Indian Wells. Il match, in programma non prima di mezzanotte, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Inoltre, studio pre-match su Sky Sport 24 con Eleonora Cottarelli, Laura Golarsa e Paolo Bertolucci, con quest'ultimo che poi commenterà il match con Pietro Nicolodi. Per le ultime news da Miami ci sarà l’inviato Angelo Mangiante. Dopo qualche fatica in più del previsto con Alex Michelsen agli ottavi, Sinner ha dominato i quarti di finale contro Frances Tiafoe e si presenta a questo match con 30 set vinti di fila nei Masters 1000, la striscia migliore della storia in tornei di questo tipo. Il suo avversario sarà Zverev, affrontato già 11 volte in carriera e battuto 7. L'ultima sconfitta risale addirittura agli Us Open 2023.

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