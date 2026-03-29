Sinner ed Errani/Paolini: programma di oggi su Sky

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Atp Miami, il programma di oggi: partite e orari

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Ultima giornata al Miami Open con due finali azzurre: si parte con Errani/Paolini nel doppio femminile contro Siniakova/Townsend, poi toccherà a Jannik Sinner contro Jiri Lehecka per completare il Sunshine Double. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Domenica di finali azzurre al Miami Open, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Dopo il trionfo di Bolelli/Vavassori nel doppio maschile, oggi toccherà a Jannik Sinner e la coppia femminile Errani/Paolini. Prime a scendere in campo saranno le azzurre che alle 18.30 italiane sfideranno Siniakova/Townsend per conquistare il primo titolo del 2026. C'è un Sunshine Double da completare, invece, per Jannik Sinner, a caccia della "doppietta" dopo il trionfo a Indian Wells. L'azzurro, n. 2 al mondo, affronterà alle 21 italiane il ceco Jiri Lehecka, alla prima finale Masters 1000 in carriera

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Miami Open, il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 18.15 - Studio Tennis
  • ore 18.30 - ERRANI/PAOLINI vs Siniakova/Townsend
  • ore 20.30 - Studio Tennis
  • non prima delle 21 - Lehecka (Cze) vs SINNER (Ita)
  • a seguire - Studio Tennis

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