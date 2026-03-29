Sinner, alle 17.30 la rifinitura. Alle 21 il match

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Sinner-Lehecka oggi all'Atp Miami: orario e dove vederla in tv

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Jannik Sinner impegnato oggi nella finale del Masters 1000 di Miami contro Jiri Lehecka per completare il Sunshine Double dopo il trionfo a Indian Wells. Attenzione all'incognita meteo. Alle 17.30 ci sarà l'allenamento di rifinitura. Il match è in programma alle 21 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con ampio pre e post partita

È il giorno della finale per Jannik Sinner al Miami Open. C'è un grande obiettivo all'orizzonte per l'azzurro: il Sunshine Double, l'accoppiata Indian Wells e Miami. L'ultimo "ostacolo" per il n. 2 al mondo sarà il ceco Jiri Lehecka, n. 22 al mondo e alla prima finale Masters 1000 in carriera. Alle 17.30 l'allenamento di rifinitura, poi appuntamento alle 21, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con telecronaca di Elena Pero e commento di Paolo Bertolucci. Dalle 20.30 il pre partita con Eleonora Cottarelli, Laura Golarsa e Paolo Bertolucci; al termine della finale, un ampio post partita con Ivan Ljubicic in collegamento.

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I precedenti tra Sinner e Lehecka

Sinner e Lehecka si ritroveranno di fronte quasi un anno dopo l'ultima volta. Era il 31 maggio 2025, nel 3° turno del Roland Garros, e Jannik vinse con un perentorio 6-0, 6-1, 6-2. Tre precedenti, tutti vinti dal n. 2 al mondo che non ha mai perso set contro il tennista ceco. 

  • 2025 - Roland Garros (R32): Sinner b. Lehecka 6-0, 6-1, 6-2
  • 2024 - Pechino (QF): Sinner b. Lehecka 6-2, 7-6
  • 2024 - Indian Wells (QF): Sinner b. Lehecka 6-3, 6-3

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