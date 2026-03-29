Sinner, alle 17.30 la rifinitura. Alle 21 il match

Sinner-Lehecka oggi all'Atp Miami: orario e dove vederla in tv
Jannik Sinner impegnato oggi nella finale del Masters 1000 di Miami contro Jiri Lehecka per completare il Sunshine Double dopo il trionfo a Indian Wells. Attenzione all'incognita meteo. Alle 17.30 ci sarà l'allenamento di rifinitura. Il match è in programma alle 21 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con ampio pre e post partita
È il giorno della finale per Jannik Sinner al Miami Open. C'è un grande obiettivo all'orizzonte per l'azzurro: il Sunshine Double, l'accoppiata Indian Wells e Miami. L'ultimo "ostacolo" per il n. 2 al mondo sarà il ceco Jiri Lehecka, n. 22 al mondo e alla prima finale Masters 1000 in carriera. Alle 17.30 l'allenamento di rifinitura, poi appuntamento alle 21, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con telecronaca di Elena Pero e commento di Paolo Bertolucci. Dalle 20.30 il pre partita con Eleonora Cottarelli, Laura Golarsa e Paolo Bertolucci; al termine della finale, un ampio post partita con Ivan Ljubicic in collegamento.
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I precedenti tra Sinner e Lehecka
Sinner e Lehecka si ritroveranno di fronte quasi un anno dopo l'ultima volta. Era il 31 maggio 2025, nel 3° turno del Roland Garros, e Jannik vinse con un perentorio 6-0, 6-1, 6-2. Tre precedenti, tutti vinti dal n. 2 al mondo che non ha mai perso set contro il tennista ceco.
- 2025 - Roland Garros (R32): Sinner b. Lehecka 6-0, 6-1, 6-2
- 2024 - Pechino (QF): Sinner b. Lehecka 6-2, 7-6
- 2024 - Indian Wells (QF): Sinner b. Lehecka 6-3, 6-3
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L'incognita meteo
Sulla giornata di Miami pesa l'incognita maltempo. Secondo le previsioni di The Weather Channel, la giornata in Florida potrebbe essere condizionata dal rischio di acquazzoni. Un quadro che potrebbe incidere sul programma delle finali, visto che l'Hard Rock Stadium è sprovvisto di copertura: quella femminile di doppio, con protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini, è fissata alle 12.30 locali, mentre alle 15 è attesa la finale maschile con Jannik Sinner.