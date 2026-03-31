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Atp Marrakech, i risultati degli italiani: Bellucci al 2° turno, fuori Berrettini e Cinà

atp marrakech

A Marrakech sorride soltanto Mattia Bellucci che supera a fatica il n. 555 al mondo Bennani: per lui sarà derby al secondo turno con Luciano Darderi. Matteo Berrettini si arrende dopo tre ore contro il peruviano Buse, fuori anche Federico Cinà contro il francese Muller. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Una vittoria e due sconfitte. È il bilancio per il tennis azzurro nel martedì dell'Atp 250 di Marrakech,  in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A sorridere è soltanto Mattia Bellucci che, a fatica, ha battuto in tre set la wild card marocchina Reda Bennani. Sconfitte all'esordio, invece, per Matteo Berrettini e Federico Cinà.

Berrettini si arrende dopo tre ore

È già finito il torneo di Marrakech per Matteo Berrettini. Il romano, campione in Marocco nel 2024, si è arreso dopo tre ore contro il peruviano Ignacio Buse, n. 59 Atp, con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4. Una partita tra alti e bassi per Berrettini che non è riuscito a riemergere nel terzo set, dopo aver subito il break in apertura. Un passaggio fatale nel parziale e nel match, con l'azzurro che non ha ritrovato le variazioni che per lunghi tratti avevano impensierito Buse. Un brutto stop per Berrettini, alla terza sconfitta nelle ultime cinque partite giocate. Matteo tornerà in campo la prossima settimana a Monte-Carlo, grazie a una wild card.

Avanza Bellucci: sarà derby con Darderi

A Marrakech arriva la terza vittoria stagionale nel circuito maggiore per Mattia Bellucci. Il lombardo è al secondo turno grazie alla vittoria sul 19enne Reda Bennani, wild card locale n. 555 al mondo, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4 in 2 ore e 30 minuti di gioco. Un risultato all'insegna della sofferenza per Bellucci che ha commesso 64 errori non forzati e ha sfruttato solo 3 palle break su 16 concesse dall'avversario, al primo main draw in carriera nel circuito maggiore. Mattia ha resistito anche nel finale, quando ha accusato qualche piccolo problema fisico nel game al servizio per chiudere il match. Subito il controbreak, l'azzurro è stato bravo a chiudere in risposta al secondo match point. Adesso per lui sarà derby al secondo turno contro Luciano Darderi, n. 1 del seeding a Marrakech. 

Cinà ko con Muller

Esordio amaro, infine, per Federico Cinà. L'azzurro saluta subito il Marocco, battuto dal francese Alexandre Muller, n. 94 al mondo, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 10 minuti. Una partita che era iniziata bene per Cinà, alla prima partita stagionale nel circuito maggiore, subito avanti di un break. Da quel momento, però, ha perso 12 dei successivi 15 game giocati. Una prova in chiaroscuro per il 19enne palermitano (compleanno festeggiato proprio ieri) che ha faticato tanto al servizio: 7 doppi falli commessi, 61% di prime e appena 5 punti su 25 vinti con la seconda. In più 27 errori gratuiti commessi, in una partita scivolata velocemente nelle mani di Muller che ha fatto valere la sua esperienza nel circuito.

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