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Atp Madrid, i risultati di oggi: Auger-Aliassime eliminato, avanzano Ruud e Medvedev

madrid open

Fuori il n. 5 al mondo Auger-Aliassime, battuto dal belga Blockx (alla prima vittoria in carriera contro un top 5) in due set. Avanzano Medvedev, Ruud e Tsitsipas. Tra le donne, Sabalenka soffre con Osaka, ma va ai quarti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ATP MADRID: RISULTATI LIVE

Il Madrid Open finisce al 3° turno per Felix Auger-Aliassime. Finalista due anni fa alla Caja Magica e n. 4 del seeding, il canadese ha perso contro il belga Alexander Blockx con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 34 minuti. Un risultato di grande consistenza di Blockx, n. 69 della classifica mondiale, alla prima vittoria in carriera contro un top 10. Non sbaglia, invece, il campione in carica Casper Ruud. Un successo netto del norvegese che ha lasciato appena 4 game allo spagnolo Davidovich Fokina. Ruud affronterà agli ottavi Stefanos Tsitsipas che ha eliminato l'altro iberico, Daniel Merida. Tra i migliori 16 c'è anche Daniil Medvedev che in poco più di un'ora di gioco ha superato il giovane norvegese Nicolai Budkov Kjaer con lo score di 6-3, 6-2. Per il russo è la 21^ vittoria dell'anno, la dodicesima nelle ultime 15 partite.

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Sabalenka soffre ma batte Osaka, fuori Gauff

Nel tabellone femminile è stato un lunedì dedicato agli ottavi di finale. Avanza la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka che ha battuto Naomi Osaka con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-2 in 2 ore e 22 minuti. Un successo non senza difficoltà per la campionessa in carica che ai quarti sfiderà la statunitense Hailey Baptiste, vittoriosa su Belinda Bencic dopo quasi tre ore di partita. La sorpresa del giorno, invece, è il ko della n. 3 al mondo Coco Gauff, battuta dalla ceca Linda Noskova con lo score di 6-4, 1-6, 7-6 in 2 ore e 6 minuti. 

Madrid Open, i risultati di oggi

  • Ruud (Nor) - Davidovich Fokina (Spa) 6-3, 6-1
  • Tsitsipas (Gre) - Merida (Spa) 6-4, 6-2
  • Blockx (Bel) - Auger-Aliassime (Can) 7-6, 6-3
  • Medvedev - Budkov Kjaer (Nor) 6-3, 6-2
  • Atmane (Fra) vs Zverev (Ger)
  • Khachanov vs Mensik (Cze)

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