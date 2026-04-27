Fuori il n. 5 al mondo Auger-Aliassime, battuto dal belga Blockx (alla prima vittoria in carriera contro un top 5) in due set. Avanzano Medvedev, Ruud e Tsitsipas. Tra le donne, Sabalenka soffre con Osaka, ma va ai quarti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il Madrid Open finisce al 3° turno per Felix Auger-Aliassime. Finalista due anni fa alla Caja Magica e n. 4 del seeding, il canadese ha perso contro il belga Alexander Blockx con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 34 minuti. Un risultato di grande consistenza di Blockx, n. 69 della classifica mondiale, alla prima vittoria in carriera contro un top 10. Non sbaglia, invece, il campione in carica Casper Ruud. Un successo netto del norvegese che ha lasciato appena 4 game allo spagnolo Davidovich Fokina. Ruud affronterà agli ottavi Stefanos Tsitsipas che ha eliminato l'altro iberico, Daniel Merida. Tra i migliori 16 c'è anche Daniil Medvedev che in poco più di un'ora di gioco ha superato il giovane norvegese Nicolai Budkov Kjaer con lo score di 6-3, 6-2. Per il russo è la 21^ vittoria dell'anno, la dodicesima nelle ultime 15 partite.