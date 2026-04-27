Atp Madrid, il programma del 27 aprile su Sky

Madrid Open, il programma di oggi: partite e orarimadrid open
Due gli italiani protagonisti alla Caja Magica: Darderi se la vede contro Cerundolo, mentre Cobolli sfida Vallejo. Nel doppio esordio per Bolelli/Vavassori. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Altra giornata di tennis al Madrid Open tutta da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Due gli italiani in campo per chiudere le sfide di terzo turno. Non prima delle 15 toccherà a Luciano Darderi. L'italoargentino se la vedrà contro Francisco Cerundolo (fratello di Juan Manuel che ha battuto al debutto alla Caja Magica). Come quinta sfida dalle 11, invece, Flavio Cobolli cercherà la qualificazione agli ottavi di finale affrontando il qualificato Adolfo Vallejo, in quello che sarà il primo incontro a livello Atp tra i due. Nel doppio in campo anche la coppia Bolelli/Vavassori.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11: Davidovich Fokina (Spa) vs Ruud (Nor)
- non prima delle 13: Sabalenka vs Osaka (Jpn)
- non prima delle 15: Cerundolo (Arg) vs DARDERI (Ita)
- a seguire: Blockx (Bel) vs Auger-Aliassime (Can)
- a seguire: Vallejo (Par) vs COBOLLI (Ita)
- a seguire: Khachanov vs Mensik (Cze)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11: Bencic (Svi) vs Baptiste (Usa)
- a seguire: Tsitsipas (Arg) vs Merida (Spa)
- a seguire: Simulcast Sky Sport Mix
- non prima delle 20: Atmane (Fra) vs Zverev (Ger)
- non prima delle 21: Potapova (Aus) vs Rybakina (Kaz)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 11: Simulcast Sky Sport Uno
- a seguire: Andreozzi/Guinard vs BOLELLI/VAVASSORI
- a seguire: Medvedev vs Budkov Kjaer (Nor)
- a seguire: Simulcast Sky Sport Uno
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.