Cobolli agli ottavi: battuto Vallejo. Out Darderi

Flavio Cobolli conquista con autorità l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Per la prima volta tra i migliori 16 alla Caja Magica, il tennista romano ha superato il paraguaiano Adolfo Vallejo (n. 96 ATP) con un netto 6-3, 6-2 in poco più di un’ora. Una vittoria rapida e convincente , con Cobolli sempre in controllo e capace di imporre il proprio ritmo fin dai primi scambi. L’azzurro non ha concesso cali di concentrazione, indirizzando entrambi i set grazie a break nelle fasi iniziali e gestendo poi il vantaggio con sicurezza. All’orizzonte ora c’è una sfida di ben altro spessore: martedì Cobolli affronterà Daniil Medvedev , nel secondo match in programma dalle 19 sul campo Arantxa Sánchez. Un tabù da provare a sfatare per il romano che ha perso i due precedenti con il russo. "Le sensazioni sono molto positive: ho giocato una buona partita, con l'atteggiamento giusto - le parole di Cobolli a Sky Sport dopo il match - Sono molto contento, adesso c'è un altro ostacolo da superare. Sto giocando un tennis che mi piace, queste condizioni mi aiutano molto. Per mettere in difficoltà Medvedev dovrò giocare una partita come oggi. Sono carico, ma dovrò recuperare energie".

Darderi ko con Cerundolo

Finisce al 3° turno, invece, il torneo di Luciano Darderi. L'azzurro, 16^ testa di serie del seeding, ha sbattuto contro una versione cinque stelle extra lusso di Francisco Cerundolo. L'argentino, 18 del seeding, si è infatti imposto 6-2, 6-3 in 75' di gioco, vendicando l'eliminazione del fratello di pochi giorni prima. Partita a senso unico quella andata in scena sulla Pista 4, con Cerundolo che ha dominato con servizio e diritto, portando a casa il primo set in poco più di mezz'ora con due break e senza mai rischiare nulla nei propri turni di battuta (appena 3 punti concessi). Nel secondo parziale c'è stata più lotta, con Cerundolo che ha piazzato il break nel quarto game, per poi amministrare il vantaggio e chiudere al primo match-point. Darderi lascia così Madrid eliminato ai sedicesimi di finale: appuntamento ora agli Internazionali d'Italia. "Cerundolo ha fatto una partita pazzesca, sbagliando pochissimo - ha detto Darderi a Sky Sport dopo il match - Io sono partito male e lui ha guadagnato fiducia, questa è stata la chiave del match: quando lui è in fiducia gioca a un altro livello. Bisogna continuare a lavorare in vista di Roma, il torneo più importante per me. Abbiamo due settimane per prepararci al massimo. Bisogna continuare a lavorare e pensare positivo.