Tre azzurri negli ottavi: è super martedì su Sky

Madrid Open, il programma di oggi: partite e orarimadrid open
È un super martedì di tennis azzurro alla Caja Magica, in una giornata dedicata agli ottavi di finale del tabellone maschile. Si parte alle 11 con il n. 1 al mondo Jannik Sinner, impegnato contro il britannico Norrie. Poi spazio a Lorenzo Musetti contro il ceco Lehecka, mentre in serata Flavio Cobolli sfiderà Daniil Medvedev. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Altra giornata di grande tennis al Madrid Open tutta da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si giocano gli ottavi di finale del tabellone maschile, con tanta Italia protagonista: per la prima volta nella storia del torneo, infatti, ci sono tre azzurri tra i migliori sedici. Occhi puntati sul n. 1 al mondo Jannik Sinner che alle 11 aprirà il programma sul Manolo Santana contro il britannico Cameron Norrie (23 del ranking), con cui non ci sono precedenti. A ora di pranzo, invece, spazio a Lorenzo Musetti. Il carrarino, n. 6 del seeding, sfiderà il ceco Jiri Lehecka, n. 11 al mondo. In serata, invece, ci sarà Flavio Cobolli: per la prima volta agli ottavi a Madrid, il romano affronterà Daniil Medvedev.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201 - fino alle 19)+SKY SPORT ARENA (206 - dalle 19)
- ore 11: SINNER (Ita) vs Norrie (Gbr)
- a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis
- non prima delle 16: Kopriva (Cze) vs Jodar (Esp)
- non prima delle 20: Sabalenka vs Baptiste (Usa)
- a seguire: Mensik (Cze) vs Zverev (Ger)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11: Etcheverry (Arg) vs Fils (Fra)
- a seguire: Lehecka (Cze) vs MUSETTI (Ita)
- a seguire: Tsitsipas (Gre) vs Ruud (Nor)
- non prima delle 19: F. Cerundolo (Arg) vs Blockx (Bel)
- a seguire: Medvedev vs COBOLLI (Ita)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 11: Simulcast Sky Sport Uno
- non prima delle 13: Fernandez (Can) vs Andreeva
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.