Tre azzurri negli ottavi: è super martedì su Sky

Altra giornata di grande tennis al Madrid Open tutta da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si giocano gli ottavi di finale del tabellone maschile, con tanta Italia protagonista: per la prima volta nella storia del torneo, infatti, ci sono tre azzurri tra i migliori sedici. Occhi puntati sul n. 1 al mondo Jannik Sinner che alle 11 aprirà il programma sul Manolo Santana contro il britannico Cameron Norrie (23 del ranking), con cui non ci sono precedenti. A ora di pranzo, invece, spazio a Lorenzo Musetti . Il carrarino, n. 6 del seeding, sfiderà il ceco Jiri Lehecka , n. 11 al mondo. In serata, invece, ci sarà Flavio Cobolli : per la prima volta agli ottavi a Madrid, il romano affronterà Daniil Medvedev .

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