Monte-Carlo, si parte: il Masters 1000 LIVE su Sky

AMonte-Carlo si parte con il primo Masters 1000 sulla terra rossa. Cinque gli italiani al via, tra cui Jannik Sinner, reduce dalla conquista del Sunshine Double. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 12 aprile RISULTATI LIVE: ATP - WTA - SINNER/BERGS, IL DOPPIO LIVE

Il grande tennis arriva in Europa con due grandi appuntamenti sulla prestigiosa terra rossa, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Da domenica 5, fino al 12 aprile, riflettori puntati sul “Rolex Monte-Carlo Masters”, storico torneo ATP Masters 1000 ospitato al Monte-Carlo Country Club, nel Principato di Monaco, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis canali di riferimento per i match. Ma non è tutto: da lunedì 6 aprile al via anche il WTA 500 “Upper Austria Ladies Linz”, tappa del circuito femminile che si disputerà a Linz fino al 12 aprile. Inoltre, la prossima settimana su Sky Sport Max, in diretta dal Villa Reale Tennis di Monza, i quarti, le semifinali e la finale del torneo ATP Challenger 125 “Atkinsons Monza Open 2026”.

Cinque italiani al via a Monte-Carlo A Monte-Carlo, nel tabellone maschile, tra i protagonisti più attesi spicca Jannik Sinner, reduce dallo straordinario Sunshine Double conquistato a Indian Wells e Miami. Riflettori puntati anche su Carlos Alcaraz, chiamato a difendere il titolo vinto nella scorsa edizione. A completare la presenza azzurra, già ammessi direttamente nel main draw, anche Lorenzo Musetti, finalista della scorsa edizione, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, vincitore di una wild card per il torneo.

La squadra di Sky Sport In occasione del primo Masters 1000 europeo della stagione, Sky Sport offrirà una copertura editoriale d’eccellenza. Dal Country Club del Principato si alterneranno al commento Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta e Stefano Pescosolido, mentre dagli studi di Milano interverranno Laura Golarsa e Fabio Colangelo. Le telecronache saranno affidate a Elena Pero e Luca Boschetto, insieme a tutti gli altri nomi della squadra editoriale tennis. Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo saranno invece gli inviati a Monte‑Carlo per raccontare il torneo con interviste, aggiornamenti in diretta e gli approfondimenti di The Insider – Monte‑Carlo. Gli studi di presentazione e analisi saranno condotti da Eleonora Cottarelli, in onda su Sky Sport 24 da lunedì 6 a venerdì 10 aprile alle 21, sabato 11 alle 18.45 e domenica 12 nel doppio appuntamento alle 14 e alle 18. E quest’anno anche TV8 porterà in scena le fasi finali del Rolex Monte‑Carlo Masters: la migliore semifinale del torneo sarà infatti trasmessa in differita di un’ora sul canale in chiaro sabato 11; e domenica 12, alle 15, anche la finale del singolare sarà disponibile su TV8 in diretta, oltre che su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Su Sky Sport Plus ed Extra Match tutti gli incontri Oltre al canale di riferimento Sky Sport Tennis, attivo anche Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su Skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.