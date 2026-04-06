Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky

Pasquetta con quattro azzurri in campo nel Principato: alle 11 aprirà il doppio Berrettini/Vavassori contro De Minaur e Norrie, poi gli impegni in singolare di Arnaldi e Cobolli rispettivamente contro il cileno Garin e l'argentino Comesana. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Seconda giornata al Masters 1000 di Monte-Carlo , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sarà una Pasquetta con quattro italiani in campo , impegnati tra singolare e doppio. Si parte già alle 11 con la coppia Berrettini/Vavassori, impegnati contro Alex De Minaur e Cameron Norrie. Poi spazio alle sfide di singolare. Matteo Arnaldi , ripescato in tabellone come lucky loser, affronterà il cileno Cristian Garin, n. 100 al mondo. Flavio Cobolli , invece, chiuderà il programma sul Campo dei Principi contro l'argentino Francisco Comesana, n. 87 Atp proveniente dalle qualificazioni.

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