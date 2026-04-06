Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky

Atp Monte-Carlo, il programma di oggi: partite e orariATP MONTE-CARLO
Pasquetta con quattro azzurri in campo nel Principato: alle 11 aprirà il doppio Berrettini/Vavassori contro De Minaur e Norrie, poi gli impegni in singolare di Arnaldi e Cobolli rispettivamente contro il cileno Garin e l'argentino Comesana. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Seconda giornata al Masters 1000 di Monte-Carlo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà una Pasquetta con quattro italiani in campo, impegnati tra singolare e doppio. Si parte già alle 11 con la coppia Berrettini/Vavassori, impegnati contro Alex De Minaur e Cameron Norrie. Poi spazio alle sfide di singolare. Matteo Arnaldi, ripescato in tabellone come lucky loser, affronterà il cileno Cristian Garin, n. 100 al mondo. Flavio Cobolli, invece, chiuderà il programma sul Campo dei Principi contro l'argentino Francisco Comesana, n. 87 Atp proveniente dalle qualificazioni.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT MAX (206)
- ore 11: De Minaur/Norrie vs BERRETTINI/VAVASSORI
- a seguire: Bergs (Bel) vs Mannarino (Fra)
- a seguire: Garin (Chi) vs ARNALDI (Ita)
- a seguire: Shapovalov (Can) vs Blockx (Bel)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11: Rublev vs Borges (Por)
- a seguire: Baez (Arg) vs Wawrinka (Sui)
- a seguire: F. Cerundolo (Arg) vs Tsitsipas (Gre)
- a seguire: COBOLLI (Ita) vs Comesana (Arg)
Tutti i match su Sky Sport ed Extra Plus
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.