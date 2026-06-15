Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Atp Halle, dove vedere il torneo 500 in tv e streaming

Tennis

Seconda settimana della stagione sull'erba, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Uomini impegnati al Queen's e Halle, con il ritorno in campo di Flavio Cobolli in Germania otto giorni dopo la finale del Roland Garros. Donne in scena, invece, a Berlino e Nottingham

RISULTATI LIVE

La stagione sull'erba entra sempre più nel vivo con un'altra settimana di grande tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono in programma gli Atp 500 di Halle e Queen's, importanti tappe di avvicinamento a Wimbledon. Sull'erba tedesca tornerà in campo Flavio Cobolli, reduce dalla prima finale Slam in carriera a Parigi. Il romano, impegnato questa settimana in Germania così come Mattia Bellucci, debutterà già nella giornata di lunedì contro lo statunitense Frances Tiafoe, n. 26 al mondo. Ad Halle sarà impegnato anche il campione del Roland Garros, Sascha Zverev. Nel Regno Unito, invece, il n. 1 del seeding è Alex De Minaur, già finalista al Queen's nel 2023. Il circuito femminile, invece, farà tappa a Berlino (Wta 500) e Nottingham (Wta 250) senza azzurre al via.

Leggi anche

Sinner 'in Vespa' verso Wimbledon

Come seguire l'Atp Halle e non solo su Sky e NOW

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello. Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.

Leggi anche

Cobolli-Tiafoe al debutto: il tabellone di Halle

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT MIX (211)

  • ore 11.30 - Atp Halle: Shoenhaus (Ger) vs Tien (Usa)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
  • a seguire - Atp Halle: Borges (Por) vs Auger-Aliassime (Can)
  • a seguire - Atp Halle: COBOLLI (Ita) vs Tiafoe (Usa)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 11.30 - Simulcast Sky Sport Uno
  • ore 12.30 - Atp Queen's: Van de Zandschulp (Ned) vs Wendelken (Gbr)
  • a seguire - Atp Queen's: Paul (Usa) vs Svajda (Usa)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
  • a seguire - Atp Queen's: Mpetshi Perricard (Fra) vs Moutet (Fra)
  • a seguire - Wta Berlino: Mertens (Bel) vs Samsonova

La programmazione della settimana su Sky Sport e NOW

Lunedì 15 giugno

  • Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Uno: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Martedì 16 giugno

  • Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Uno: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 17 giugno

  • Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Uno: dalle 11 alle 18.30 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Giovedì 18 giugno

  • Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Uno: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Venerdì 19 giugno

  • Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Sabato 20 giugno

  • Sky Sport Tennis: alle 11.30 semifinale/1 Wta Berlino; alle 14 semifinale/1 Atp Queen's; alle 16 semifinale/2 Atp Queen's; dalle 18 semifinale/2 Atp Halle
  • Sky Sport Arena: alle 15 semifinale/1 Atp Halle; alle 17 semifinale/2 Atp Halle
  • Sky Sport Max: alle 11.30 semifinale/1 Wta Berlino; alle 14 semifinale/2 Wta Berlino
  • Sky Sport Mix: alle 11 semifinale/1 Wta Nottingham; alle 14 semifinale/2 Wta Nottingham

Domenica 21 giugno

  • Sky Sport Tennis: alle 12 finale Wta Berlino; alle 14.30 finale Atp Queen's; dalle 16.30 finale Atp Halle
  • Sky Sport Max: alle 13 finale Wta Nottingham; alle 15.30 finale Atp Halle

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Domenica di finali LIVE su Sky Sport: il programma

Tennis

Domenica dedicata alle finali dei tornei di Stoccarda e 's-Hertogenbosch. In Germania sarà derby...

Cobolli-Tiafoe al debutto: il tabellone di Halle

Tennis

Debutto insidioso ad Halle per Flavio Cobolli che affronterà lo statunitense Tiafoe. Il finalista...

Alcaraz, allenamento "alla Rocky" senza tutore

VIDEO

Carlos Alcaraz continua il percorso di recupero dall'infortunio al polso che lo tiene fermo da...

Da Stoccarda al Queen's: il programma di oggi

Tennis

Sabato di semifinali a Stoccarda, Queen's e 's-Hertogenbosch. In Germania il campione in carica...

Bellucci ko ai quarti: Fritz vince in tre set

atp stoccarda

Un'ottima prova non basta a Mattia Bellucci, sconfitto in rimonta da Taylor Fritz con il...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS