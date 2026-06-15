Seconda settimana della stagione sull'erba, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Uomini impegnati al Queen's e Halle, con il ritorno in campo di Flavio Cobolli in Germania otto giorni dopo la finale del Roland Garros. Donne in scena, invece, a Berlino e Nottingham
La stagione sull'erba entra sempre più nel vivo con un'altra settimana di grande tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sono in programma gli Atp 500 di Halle e Queen's, importanti tappe di avvicinamento a Wimbledon. Sull'erba tedesca tornerà in campo Flavio Cobolli, reduce dalla prima finale Slam in carriera a Parigi. Il romano, impegnato questa settimana in Germania così come Mattia Bellucci, debutterà già nella giornata di lunedì contro lo statunitense Frances Tiafoe, n. 26 al mondo. Ad Halle sarà impegnato anche il campione del Roland Garros, Sascha Zverev. Nel Regno Unito, invece, il n. 1 del seeding è Alex De Minaur, già finalista al Queen's nel 2023. Il circuito femminile, invece, farà tappa a Berlino (Wta 500) e Nottingham (Wta 250) senza azzurre al via.
Leggi anche
Sinner 'in Vespa' verso Wimbledon
Come seguire l'Atp Halle e non solo su Sky e NOW
Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello. Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.
Leggi anche
Cobolli-Tiafoe al debutto: il tabellone di Halle
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT MIX (211)
- ore 11.30 - Atp Halle: Shoenhaus (Ger) vs Tien (Usa)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Tennis
- a seguire - Atp Halle: Borges (Por) vs Auger-Aliassime (Can)
- a seguire - Atp Halle: COBOLLI (Ita) vs Tiafoe (Usa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11.30 - Simulcast Sky Sport Uno
- ore 12.30 - Atp Queen's: Van de Zandschulp (Ned) vs Wendelken (Gbr)
- a seguire - Atp Queen's: Paul (Usa) vs Svajda (Usa)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Uno
- a seguire - Atp Queen's: Mpetshi Perricard (Fra) vs Moutet (Fra)
- a seguire - Wta Berlino: Mertens (Bel) vs Samsonova
La programmazione della settimana su Sky Sport e NOW
Lunedì 15 giugno
- Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Martedì 16 giugno
- Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Mercoledì 17 giugno
- Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno: dalle 11 alle 18.30 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Giovedì 18 giugno
- Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Venerdì 19 giugno
- Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Sabato 20 giugno
- Sky Sport Tennis: alle 11.30 semifinale/1 Wta Berlino; alle 14 semifinale/1 Atp Queen's; alle 16 semifinale/2 Atp Queen's; dalle 18 semifinale/2 Atp Halle
- Sky Sport Arena: alle 15 semifinale/1 Atp Halle; alle 17 semifinale/2 Atp Halle
- Sky Sport Max: alle 11.30 semifinale/1 Wta Berlino; alle 14 semifinale/2 Wta Berlino
- Sky Sport Mix: alle 11 semifinale/1 Wta Nottingham; alle 14 semifinale/2 Wta Nottingham
Domenica 21 giugno
- Sky Sport Tennis: alle 12 finale Wta Berlino; alle 14.30 finale Atp Queen's; dalle 16.30 finale Atp Halle
- Sky Sport Max: alle 13 finale Wta Nottingham; alle 15.30 finale Atp Halle