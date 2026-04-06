L'entry list degli Internazionali d'Italia

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Atp Roma, l'entry list: con Alcaraz e Sinner anche altri quattro italiani in tabellone

Tennis

Carlos Alcaraz, campione in carica a Roma, guida il seeding seguito da Jannik Sinner. Cinque gli italiani al via: oltre a Jannik ci sono Musetti, Cobolli, Darderi e Sonego. Gli Internazionali d'Italia saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 17 maggio

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È stata pubblicata l'entry list di singolare maschile degli Internazionali d'Italia, in programma dal 6 al 17 maggio e da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In attesa delle qualificazioni, sono cinque gli azzurri che prenderanno parte al Masters 1000 di Roma: Jannik Sinner (n. 2 al mondo), Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli (16), Luciano Darderi (21), Lorenzo Sonego (66). L'ultimo giocatore direttamente ammesso è il tedesco Jan-Lennard Struff (78). Il primo degli esclusi, almeno per ora, è l'italiano Mattia Bellucci (79). A guidare l'entry list è Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo e pronto a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Sinner. Presenti anche Novak Djokovic, che al Foro Italiano vanta ben sei titoli, e Alexander Zverev, l'unico altro giocatore in attività con il serbo ad aver vinto almeno due volte gli Internazionali d'Italia in singolare maschile (2017, 2024). Nella entry list ci sono tutti gli altri attuali top 10 del ranking, ovvero De Minaur, Auger-Aliassime, Shelton, Fritz e Medvedev.

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