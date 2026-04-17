Cobolli in semifinale, Kopriva ko. Ora c'è Zverev

Flavio Cobolli è in semifinale al torneo Atp 500 di Monaco di Baviera. Il romano, quarta testa di serie del seeding, si è imposto in modo convincente contro Vit Kopriva (77 del mondo) con i parziali di 6-3, 6-2 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Il 16 del ranking si qualifica così per la prima volta tra i migliori 4 in Germania (la settima semifinale in carriera, la terza dell'anno), dove nel 2023 si era fatto conoscere arrivando fino ai quarti. Partita solida quella di Cobolli, che dopo essersi fatto rimontare un break nel 1° set, è riuscito a strappare il servizio al rivale nell'ottavo game per chiudere 6-3. Più agevole il secondo parziale: dopo aver cancellato tre pericolose palle break (salvate cinque su sei), il campione in Davis 2025 ha piazzato due break e chiuso 6-2. Sabato attende Sascha Zverev, testa di serie n°1 del seeding e campione in carica, che si è liberato in tre set di Francisco Cerundolo. Il tedesco ha vinto gli unici due precedenti, ma Flavio vuole proseguire la caccia al suo terzo titolo in carriera dopo quelli vinti lo scorso anno sulla terra di Bucarest e Amburgo.