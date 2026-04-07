Berrettini al 2° turno, Darderi ko con Hurkacz

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Atp Monte-Carlo, i risultati degli italiani: Berrettini al secondo turno, fuori Darderi

atp monte-carlo

Berrettini avanza a Monte-Carlo a seguito del ritiro di Bautista Agut nel primo set sul punteggio di 4-0 per il romano. Mercoledì affronterà Medvedev. Fuori Darderi, battuto da Hurkacz in tre set. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-HUMBERT, CRONACA E HIGHLIGHTS

Matteo Berrettini è al secondo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo. Il romano ha approfittato del ritiro per un problema fisico di Bautista Agut sul punteggio di 4-0 Berrettini nel primo set. Lo spagnolo aveva chiesto l'intervento del fisioterapista quando era sotto 3-0 e, una volta tornato in campo, ha alzato bandiera bianca dopo aver subito il secondo break di fila. Con questo successo, l'azzurro affronterà nella giornata di mercoledì 8 aprile Daniil Medvedev per un posto negli ottavi di finale, in quella che sarà la quarta sfida tra i due.

a sky sport

Berrettini: "Medvedev? Spero di batterlo per la prima volta"

Darderi fuori, Hurkacz vince in tre set

Si è chiuso al debutto invece il percorso di Luciano Darderi. L'italoargentino, testa di serie numero 15, ha perso contro il polacco Hubert Hurkacz (che torna a vincere un match dopo più di due mesi e mezzo) con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-1 in due ore e 19 minuti di gioco. Una partita non facile per Luli, un po' nervoso e in grande difficoltà soprattutto nel terzo parziale. Il primo set è stato molto equilibrato, nonostante un inizio non facile per Darderi che ha perso la battuta andando sotto 2-0. L'italoargentino ha però conquistato il controbreak nel quinto gioco, prima di cedere al tiebreak vinto per 7-4 dal polacco. Nel secondo set è arrivata la reazione di Darderi che è riuscito ad allungare la partita vincendo 7-5 dopo il break decisivo nel dodicesimo game. E si arriva così al terzo set, in cui Darderi ha annullato tre palle break, prima di arrendersi alla quarta occasione di 2-1 per Hurkacz. Da quel momento, totale controllo del polacco che ha chiuso 6-1 portato a casa il match.

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