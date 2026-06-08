Bellucci al 2° turno: Davidovich ko in tre set

La stagione sull'erba inizia nel migliore dei modi per Mattia Bellucci che nel primo turno dell'Atp 250 di Stoccarda batte Alejandro Davidovich Fokina, n. 7 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-1 in due ore di gioco. Un'ottima prestazione del tennista lombardo, bravo a ripartire nel terzo set dopo il tiebreak perso. Bellucci attende al secondo turno il tedesco Hanfmann o lo statunitense Kovacevic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci. Il tennista lombardo è al 2° turno dell'Atp 250 di Stoccarda grazie al successo in tre set sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n. 22 al mondo e testa di serie n. 7 del torneo: 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. Un'ottima prestazione da parte di Bellucci, alla seconda vittoria in carriera con un top 30 sull'erba. Reduce dal Challenger di Birmingham dove aveva perso all'esordio con l'australiano Bolt, Mattia è stato bravo soprattutto nel terzo set, in cui ha preso cancellato il tiebreak perso nel secondo parziale. Per lui partita da 32 colpi vincenti con il 70% di punti con la prima. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Hanfmann e lo statunitense Kovacevic.