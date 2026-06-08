Inizia ufficialmente la stagione sull'erba con quattro tornei tra maschile e femminile. L'unico azzurro al via è Mattia Bellucci che alle 11 debutta a Stoccarda contro lo spagnolo Davidovich Fokina. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Inizia ufficialmente la stagione sull'erba, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon si apre con quattro tornei tra maschile e femminile: il combined (Atp e Wta) di 's-Hertogenbosch, l'Atp 250 di Stoccarda e il Wta 500 del Queen's. Questa settimana ci sarà un solo italiano in campo: Mattia Bellucci, impegnato a Stoccarda. Il lombardo aprirà il programma sul centrale del Tennis Club Weissenhof contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n. 7 del seeding. Tra le sfide di giornata riflettori puntati sul ritorno in campo di Nick Kyrgios che giocherà in coppia con Sasha Bublik contro Paul e Seggerman.
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)+SKY SPORT MIX (211)
- ore 11 - Atp Stoccarda: Davidovich Fokina (Esp) vs BELLUCCI (Ita)
- a seguire - Atp Stoccarda: Herbert (Fra) vs Landaluce (Esp)
- non prima delle 15 - Atp Stoccarda: Paul (Usa) vs Mpetshi Perricard (Fra)
- non prima delle 17 - Atp Stoccarda: Bublik/Kyrgios vs Paul/Seggerman
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11 - Simulcast Sky Sport Uno
- non prima delle 14.30 - Atp 's-Hertogenbosch: Cilic (Cro) vs Shapovalov (Can)
- a seguire - Wta Queen's: Boulter (Gbr) vs Fernandez (Can)
- non prima delle 16 - Wta Queen's: Siegemund (Ger) vs Jones (Gbr)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.