Il programma del super martedì di tennis su Sky

Prima Berrettini e Darderi, poi Sinner e infine Alcaraz. Sarà un martedì di tennis imperdibile e da vivere tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al Masters 1000 di Monte-Carlo si partirà alle ore 11 con il match tra Bautista Agut e Matteo Berrettini, presente nel Principato grazie a una wild card. Sarà la quinta sfida tra i due, con l'azzurro che è avanti 4-1 nei precedenti, anche se l'ultimo incontro risale al 2021. Così come nel 2021 si è tenuto quello che, per ora, è l'ultimo confronto tra Jannik Sinner e Ugo Humbert. Il numero due al mondo, reduce da un marzo incredibile con la conquista del Sunshine Double, aprirà la sua stagione sulla terra rossa contro il tennista francese, che viene dal successo su Kouamé al primo turno. Dopo il match di Sinner, toccherà al numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, che nel Principato dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Al debutto a Monte-Carlo, lo spagnolo se la vedrà contro l'argentino Sebastian Baez. Tra gli italiani, in campo anche Luciano Darderi che, reduce dalla semifinale all'Atp 250 di Marrakech, affronterà il polacco Hurkacz.