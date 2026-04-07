Il programma del super martedì di tennis su Sky

Atp Monte-Carlo, il programma di oggi: partite e orariatp monte-carlo
Martedì super a Monte-Carlo: Berrettini apre il programma sul Centrale alle 11 affrontando Bautista Agut. Poi il debutto di Sinner contro Humbert e Alcaraz-Baez. In campo anche Luciano Darderi. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Prima Berrettini e Darderi, poi Sinner e infine Alcaraz. Sarà un martedì di tennis imperdibile e da vivere tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al Masters 1000 di Monte-Carlo si partirà alle ore 11 con il match tra Bautista Agut e Matteo Berrettini, presente nel Principato grazie a una wild card. Sarà la quinta sfida tra i due, con l'azzurro che è avanti 4-1 nei precedenti, anche se l'ultimo incontro risale al 2021. Così come nel 2021 si è tenuto quello che, per ora, è l'ultimo confronto tra Jannik Sinner e Ugo Humbert. Il numero due al mondo, reduce da un marzo incredibile con la conquista del Sunshine Double, aprirà la sua stagione sulla terra rossa contro il tennista francese, che viene dal successo su Kouamé al primo turno. Dopo il match di Sinner, toccherà al numero 1 al mondo Carlos Alcaraz, che nel Principato dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Al debutto a Monte-Carlo, lo spagnolo se la vedrà contro l'argentino Sebastian Baez. Tra gli italiani, in campo anche Luciano Darderi che, reduce dalla semifinale all'Atp 250 di Marrakech, affronterà il polacco Hurkacz.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11: Bautista Agut (Spa) vs BERRETTINI (Ita)
- a seguire: Humbert (Fra) vs SINNER (Ita)
- a seguire: Alcaraz (Spa) vs Baez (Arg)
- a seguire: Monfils (Fra) vs Bublik (Kaz)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11: Hurkacz (Pol) vs DARDERI (Ita)
- a seguire: Mensik (Cze) vs Maroszan (Hun)
- a seguire: Popyrin (Aus) vs Ruud (Nor)
- a seguire: Norrie (Gbr) vs De Minaur (Aus)
Tutti i match su Sky Sport ed Extra Plus
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.