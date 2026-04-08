Sinner-Bergs, niente doppio: ritiro agli ottavi

Sinner rinuncia al doppio con Bergs: ritiro agli ottavi dell'Atp Montecarlo 2026atp monte-carlo
Jannik Sinner e Zizou Bergs hanno deciso di ritirarsi dal torneo di doppio a Monte-Carlo, dove avrebbero dovuto giocare giovedì gli ottavi di finale contro la coppia formata dall’argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard, che avanza grazie al walkover direttamente ai quarti. L'azzurro e il belga saranno impegnati domani negli ottavi del singolare. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Niente doppio impegno per Jannik Sinner nel giovedì di ottavi di finale a Monte-Carlo. Come annunciato dal padre del suo partner di doppio, Zizou Bergs, e confemato anche dal sito dell'Atp, la coppia si è ritirata dal torneo. Giovedì Sinner/Bergs avrebbero dovuto giocare contro l’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard, che avanzano direttamente ai quarti grazie al walkover. Sia Sinner che Bergs saranno impegnati giovedì negli ottavi di finale del torneo di singolare.