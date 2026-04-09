Sinner-Auger Aliassime LIVE venerdì alle 13 su Sky

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Sinner-Auger Aliassime all'Atp Monte-Carlo, dove vedere in tv e streaming

atp monte-carlo

Jannik Sinner ritrova Felix Auger-Aliassime dopo i quattro match dello scorso anno: in palio un posto in semifinale a Monte-Carlo. Il match è in programma venerdì 10 aprile, come secondo dalle 11 sul Campo Ranieri III: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-MACHAC: HIGHLIGHTS

Jannik Sinner ritrova Felix Auger-Aliassime sul suo cammino. Stavolta c'è in palio un posto in semifinale nel Masters 1000 del Principato. Il match è in programma venerdì, secondo incontro dalle 11 sul Campo Ranieri III, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Sinner-Auger Aliassime: i precedenti

Sarà il settimo confronto tra i due giocatori, il secondo sul rosso dopo il primo in assoluto che risale a Madrid 2022, vinto da Auger. L'azzurro è avanti 4-2 nei precedenti ed è in serie da quattro vittorie di fila, tutte ottenute lo scorso anno. 

  • 2025 - ATP Finals (RR): Sinner b. Auger-Aliassime 7-5, 6-1
  • 2025 - Parigi (F): Sinner b. Auger-Aliassime 6-4, 7-6
  • 2025 - US Open (SF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4
  • 2025 - Cincinnati (QF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-0, 6-2
  • 2022 - Cincinnati (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 2-6, 7-6, 6-1
  • 2022 - Madrid (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 6-1, 6-2

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