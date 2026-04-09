Sinner-Auger Aliassime LIVE venerdì alle 13 su Sky

Jannik Sinner ritrova Felix Auger-Aliassime dopo i quattro match dello scorso anno: in palio un posto in semifinale a Monte-Carlo. Il match è in programma venerdì 10 aprile, come secondo dalle 11 sul Campo Ranieri III: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner ritrova Felix Auger-Aliassime sul suo cammino. Stavolta c'è in palio un posto in semifinale nel Masters 1000 del Principato . Il match è in programma venerdì , secondo incontro dalle 11 sul Campo Ranieri III, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW .

Sinner-Auger Aliassime: i precedenti

Sarà il settimo confronto tra i due giocatori, il secondo sul rosso dopo il primo in assoluto che risale a Madrid 2022, vinto da Auger. L'azzurro è avanti 4-2 nei precedenti ed è in serie da quattro vittorie di fila, tutte ottenute lo scorso anno.