Sinner-Auger Aliassime all'Atp Monte-Carlo, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner affronta Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. Il n.2 del mondo vince il 1° set 6-3. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
SINNER - AUGER ALIASSIME 6-3 LIVE
2° SET AL VIA! Servizio Auger-Aliassime
Sinner vince il 1° set! 6-3 ad Auger-Aliassime
Sinner c'è e si vede. Dopo i problemi fisici di ieri, Jannik gioca un 1° set solido e senza sbavature: 6-3 ad Auger-Aliassime in 42', senza concedere palle break e con il break procurato nel 6° gioco. Anche un paio di numeri per l'azzurro, fin qui davvero in grande spolvero
8° game: Auger-Aliassime tiene il servizio, 3-5 con Sinner
Jannik tira tutte le risposte: a segno con la prima, le altre escono di pochi centimetri. Ora Sinner servirà per chiudere il set
7° game: Sinner tiene il servizio, 5-2 con Auger-Aliassime
Servizio-dritto e smash: Sinner è chirurgico e sale 40-15. Chiude i conti (parziale di 12-4) e conferma il break. Auger servirà per allungare il set
Sinner ha un tifoso speciale a Monte-Carlo: Russell
6° game: break Sinner! 4-2 con Auger-Aliassime
Stecca Auger con il dritto per lo 0-15, poi Jannik sale 30-30 con una bella palla corta. Guadagna un'altra palla break sul 30-40 con un'altra palla corta e con il doppio fallo di Felix va a segno! Sinner piazza il break!
5° game: Sinner tiene il servizio, 3-2 con Auger-Aliassime
Jannik apre il game con il primo doppio fallo, poi splendida palla corta millimetrica per ribaltare il punteggio (30-15). Sinner alza ancora il livello da fondo campo: resta avanti nel 1° set
4° game: Auger-Aliassime tiene il servizio, 2-2 con Sinner
Auger trova tre prime consecutive e sale 40-0 rapidamente. Sinner guadagna gli applausi con una veronica strepitosa, sale a 30 ma il canadese resta a contatto
3° game: Sinner tiene il servizio, 2-1 con Auger-Aliassime
Con la prima Jannik si costruisce il 30-0, questa volta Auger conquista solo un 15: resta avanti Sinner
2° game: Auger-Aliassime salva due palle break, 1-1 con Sinner
Fa tutto Auger a inizio game: dritto in corridoio, ace e doppio fallo per il 15-30. Sinner guadagna subito due palle break (15-40), annullate bene dal canadese, che ai vantaggi non rischia più nulla
1° game: Sinner tiene il servizio, 1-0 con Auger-Aliassime
Auger spinge in risposta con il diritto e sale 30-30. Si va ai vantaggi dove Jannik sale di livello, vince un decisivo scambio da 25 colpi e tiene il primo turno
1° SET AL VIA! Servizio Sinner
Anche George Russell nel box di Sinner!
Auger ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere
E' il momento del sorteggio, poi qualche minuto di riscaldamento e si parte
IN CAMPO SINNER E AUGER!
Sinner-Auger Aliassime in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.
Tra circa 10' in campo Sinner e Auger!
Sascha Zverev in semifinale a Monte-Carlo per la terza volta in carriera: il tedesco, n°3 del mondo, batte dopo una lunga lotta durata quasi tre ore il baby fenomeno brasiliano Joao Fonseca, sconfitto con i parziali di 7-5, 6-7, 6-3. In semifinale attende ora il vincente di Sinner-Auger-Aliassime
L'altra passione di Alcaraz: a Monte-Carlo dedica la vittoria al Masters di golf
L'altra passione di Alcaraz: a Monte-Carlo dedica la vittoria che lo porta ai quarti al Masters di golfVai al contenuto
Non è un fuori onda, perché è andato in onda. 25 minuti di chiacchierata durante la partita Auger Aliassime-Cilic. A Monte-Carlo, con Elena Pero e Paolo Bertolucci, si siede anche Simone Vagnozzi. L’occasione è perfetta per spiegare in prima persona quale sia stata l’evoluzione di un campione come Sinner. Tecnica, testa, rapporto con il team e quello che può ancora aggiungere: Vagnozzi racconta tutto e fa un paragone... con la pasta al pomodoro!
Come un piatto di pasta al pomodoro: il nuovo Sinner spiegato a Sky da VagnozziVai al contenuto
Ancora grande lotta sul Centrale: 2-2 nel 3° set tra Zverev e Fonseca, Sinner sarà in campo non prima delle 14.15
Ritarda il programma sul Centrale, bisognerà attendere ancora un po' per vedere Sinner. Infatti è 3° set tra Zverev e Fonseca! Qui il RISULTATO LIVE
Jannik Sinner in versione robot contro il ceco Machac nel match di ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro colpisce perfettamente con un rovescio in avanzamento vincente che si spegne all'incrocio delle righe. Guarda il VIDEO
Sinner, che rovescio all'incrocio delle righe con Machac!Vai al contenuto
Sinner risponde ad Alcaraz sul n°1: "Non inseguo la classifica, penso ai titoli"
Sinner spiazza sul n°1: 'Se lo cercassi, giocherei anche la prossima settimana'Vai al contenuto
A Monte-Carlo è sfida per il n. 1 del ranking Atp tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, entrambi ai quarti. L'azzurro, lontano 1.190 punti dal primo posto, può scavalcare lo spagnolo raccogliendo 200 punti in più del rivale nel Principato. Di seguito il ranking e gli scenari del Masters 1000 nel Principato. LA GALLERY
Il programma di oggi su Sky e NOW
- SINNER - Auger-Aliassime
- a seguire: Alcaraz-Bublik
- a seguire: De Minaur-Vacherot
Giornata mite a Monte-Carlo, con un debole sole e circa 17° C. Vento che spira a circa 10km/h e non dà fastidio
Sinner-Auger in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Il cammino di Auger-Aliassime
- bye
- Auger-Aliassime b. Cilic 7-6 6-3
- Auger-Aliassime b. Ruud 7-5 2-2 (ritiro)
Auger-Aliassime è ai quarti di Monte-Carlo per la prima volta in carriera: ha sfruttato il ritiro di Casper Ruud, out a metà del 2° set a causa di un problema al polpaccio
Il match è in programma al termine di Zverev-Fonseca: sarà proprio il vincitore di questa partita l'avversario in semifinale di sabato
Sinner risponde ad Alcaraz: "Numero 1? Penso ai titoli"
Sinner ha centrato il 19° successo consecutivo a livello Masters 1000 che gli ha consentito di raggiungere Pete Sampras per la settima "streak" di vittorie più lunga in tornei di questa categoria
Sinner-Auger: la scheda
Sinner ha vinto gli ultimi tre tornei Masters 1000 e non subisce sconfitte a questo livello dal ritiro di Shanghai
Sinner-Auger Aliassime: i precedenti
- 2025 - ATP Finals (RR): Sinner b. Auger-Aliassime 7-5, 6-1
- 2025 - Parigi (F): Sinner b. Auger-Aliassime 6-4, 7-6
- 2025 - US Open (SF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4
- 2025 - Cincinnati (QF): Sinner b. Auger-Aliassime 6-0, 6-2
- 2022 - Cincinnati (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 2-6, 7-6, 6-1
- 2022 - Madrid (R16): Auger-Aliassime b. Sinner 6-1, 6-2
Sarà il settimo confronto tra i due giocatori, il secondo sul rosso dopo il primo in assoluto che risale a Madrid 2022, vinto da Auger. L'azzurro è avanti 4-2 nei precedenti ed è in serie da quattro vittorie di fila, tutte ottenute lo scorso anno
Sinner ha raggiunto il suo 65° quarto di finale a livello ATP, il 21° nei Masters 1000 e il 4° a Monte Carlo (2022-2024 e 2026), diventando il secondo italiano con più quarti nel torneo dopo Adriano Panatta (6).
Contro Machac si è invece interrotta la striscia di 37 set vinti consecutivamente nei Masters 1000
Jannik Sinner è in una striscia di 19 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000 dopo aver conquistato i titoli a Parigi, Indian Wells e Miami.
Sinner: "Avuto un calo di energia, importante era vincere"
Sinner è reduce dal successo contro Tomas Machac, chiudendo a quota 37 la striscia di set vinti a questo livello, in cui nonostante le difficoltà fisiche mostrate a partire dalla seconda frazione, si impone 6-1, 6-7, 6-3
Sinner-Machac: highlights Atp Monte-Carlo
Il cammino di Sinner
- Jannik Sinner - bye
- Jannik Sinner - Ugo Humbert 6-3, 6-0
- Jannik Sinner - Tomas Machac 6-1, 6-7, 6-3
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- ore 11: Zverev-Fonseca
- a seguire: Sinner-Auger Aliassime
- a seguire: Alcaraz-Bublik
- a seguire: De Minaur-Vacherot
Il match è in programma sul Campo Ranieri III, secondo incontro di giornata dopo Zverev-Fonseca, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro affronterà oggi il canadese Felix Auger-Aliassime, n. 7 al mondo