Dal tennis al padel: Mara Santangelo testimonial del Sicilia Padel Tour

Il Sicilia Padel Tour, entrato ufficialmente nel circuito Fitp–Tpra, partirà sabato 11 aprile da Catania e farà tappa nelle 9 province siciliane. L'evento è riservato a giocatori di 4^ e 5^ fascia, parte del ricavato andrà in beneficenza. La testimonial di questa quarta edizione è Mara Santangelo, vincitrice del titolo in doppio nel 2007 al Roland Garros e campionessa con la Nazionale italiana di tennis nella Fed Cup 2006: "Il padel è uno sport molto social, sono stata tra le prime a credere nelle sue potenzialità"

Quel sogno inseguito fin da bambina racconta una storia di determinazione e coraggio, nonostante i dolori che la vita non le ha risparmiato. Sofferenze che non hanno fermato Mara Santangelo dal tener fede alla promessa fatta a sé stessa e alla madre (persa a 16 anni) quando ne aveva appena 12: sarebbe diventata una professionista. Innamorata del tennis, nella sua carriera ha calcato il campo centrale di Wimbledon e ha raggiunto traguardi importanti: la vittoria del Roland Garros in doppio nel 2007 (in coppia con l'australiana Alicia Molik), diventando la prima italiana a conquistare un Grande Slam in quella specialità, la 27^ posizione mondiale in singolare e la 5^ in doppio, e la vittoria della Fed Cup 2006 con la Nazionale italiana (successo ottenuto nella finale contro il Belgio).

"Il padel è un modo per incontrarsi, aggrega tutti"

Da testimonial della quarta edizione del Sicilia Padel Tour (circuito amatoriale regionale fondato e diretto da Francesco Russo, pronto a partire da Catania sabato 11 aprile), Mara Santangelo ha riavvolto il nastro della memoria: "Quella promessa fatta a mia madre – ha ricordato – mi ha portato a non mollare. A non scoraggiarmi nei momenti difficili della vita. Sono nata con una malformazione al piede che mi ha fatto soffrire durante tutta la mia carriera. Anzi, mi avevano detto che sarebbe stato impossibile che potessi giocare a livello professionistico. Poi ho perso mia madre in un incidente stradale. Quella sera dovevamo essere insieme in auto. Quella promessa è stata tutto per me". Dopo aver chiuso la sua carriera da giocatrice professionista di tennis, Mara Santangelo ha preso due lauree, iniziando anche a dedicarsi all’organizzazione di eventi a scopo sociale per raccogliere fondi e aiutare gli altri: "Il prossimo – ha detto – sarà i primi di maggio a Grammichele, in provincia di Catania". L’incontro con il padel risale ai tempi della collaborazione con la Federazione italiana Tennis: "Sono stata tra le prime a credere in questo sport che in Italia pochi conoscevano. È stato un percorso naturale". Da esperta di tennis, ha provato a spiegare il successo avuto dal padel negli ultimi anni: "È un modo per incontrarsi. Uno sport molto social. Aggrega un po’ tutti. Ti permette di giocare in quattro e di trovare anche persone con le quali confrontarti al tuo livello. Se dovessi giocare a tennis sarebbe più difficile trovare qualcuno con cui divertirmi. A padel il livello è pari".