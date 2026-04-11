Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sinner: "Importante affrontare Alcaraz prima di Parigi". Carlos: "Sarà ancor più speciale"

atp monte-carlo

Al Masters 1000 di Monte-Carlo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale che, oltre al titolo, metterà in palio anche il numero 1 del ranking. "Carlos mi darà un'idea prima del Roland Garros per capire dove migliorare, a prescindere dal risultato", ha detto Sinner. Alcaraz: "Ci giochiamo anche il numero 1, sarà una sfida ancora più speciale"

RANKING ATP: SINNER PUO' TORNARE NUMERO 1 SE...

Jannik Sinner a Monte-Carlo giocherà la prima finale dell'anno contro Carlos Alcaraz. Il numero due al mondo ha sconfitto il tedesco Zverev in due set conquistando la quarta finale consecutiva in un '1000' (12^ complessiva, la 2^ sul rosso). "Sono molto contento, siamo arrivati qui cercando risposte. Mi sono sentito solido fin dall'inizio e dopo aver trovato il break all'inizio la partita è cambiata. Sono partito molto bene, lui non ha messo tante prime in campo e questo mi ha dato più tranquillità. Ho cercato di migliorare pian piano e di alzare il livello. Ho espresso un ottimo tennis, il che è molto positivo". Sulla partita contro Alcaraz: "Carlos mi darà un'idea prima del Roland Garros per capire dove migliorare, a prescindere dal risultato".

highlights

Sinner domina anche Zverev: è in finale!

Alcaraz: "Contento di ritrovare Jannik"

Contro Jannik, come detto, ci sarà Carlos Alcaraz in quello che sarà il primo 'Sincaraz' del 2026, la diciassettesima sfida tra i due. "Sarà un bellissimo spot per questo sport - ha detto lo spagnolo -. In palio c'è anche il primo posto del ranking e per questo sarà una partita ancora più speciale. Sono contento di affrontare Sinner per la prima volta in questa stagione. Ora l'obiettivo è riposare per preparare questa finale". E sulla vittoria contro Vacherot: "È stata una partita difficile, lui giocava in casa ed era in fiducia, ma ho giocato molto concentrato".

highlights

Alcaraz in finale: Vacherot battuto in due set

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Sinner: "Utile per Parigi". Alcaraz: "Speciale"

atp monte-carlo

Al Masters 1000 di Monte-Carlo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale che,...

Sinner-Alcaraz LIVE domenica alle 15 su Sky

atp monte-carlo

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno per la prima volta nel 2026. Al '1000' di...

Alcaraz in finale: Vacherot battuto in due set

atp monte-carlo

Il campione in carica Carlos Alcaraz  torna in finale a Monte-Carlo: battuto l'idolo di casa...

Sinner domina anche Zverev: è in finale!

atp monte-carlo

Jannik Sinner in finale a Monte-Carlo per la prima volta in carriera: battuto nettamente il n°3...

Italia-Giappone 3-0: azzurre alle Finals di BJKC

Tennis

L'Italia si qualifica per le Finals di Billie Jean King Cup, in programma in Cina a...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS