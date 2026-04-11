Jannik Sinner a Monte-Carlo giocherà la prima finale dell'anno contro Carlos Alcaraz. Il numero due al mondo ha sconfitto il tedesco Zverev in due set conquistando la quarta finale consecutiva in un '1000' (12^ complessiva, la 2^ sul rosso). "Sono molto contento, siamo arrivati qui cercando risposte. Mi sono sentito solido fin dall'inizio e dopo aver trovato il break all'inizio la partita è cambiata. Sono partito molto bene, lui non ha messo tante prime in campo e questo mi ha dato più tranquillità. Ho cercato di migliorare pian piano e di alzare il livello. Ho espresso un ottimo tennis, il che è molto positivo". Sulla partita contro Alcaraz: "Carlos mi darà un'idea prima del Roland Garros per capire dove migliorare, a prescindere dal risultato".

highlights Sinner domina anche Zverev: è in finale!