È il giorno di Sinner-Alcaraz: il programma su Sky

Domenica speciale e da vivere tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Al Masters 1000 di Monte-Carlo è il grande giorno della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . Match che vale più di un titolo '1000': oltre al trofeo del Principato, in palio ci sarà anche il numero 1 del ranking Atp . Sinner, al momento numero due al mondo, tornerebbe infatti in vetta alla classifica in caso di successo contro lo spagnolo. Sarà la diciassettesima sfida tra i due, con i precedenti che vedono avanti Alcaraz con 10 vittorie a 6. I due fenomeni del tennis, che si affronteranno per la prima volta in questo 2026, torneranno a giocare una finale sulla terra rossa dopo quella del Roland Garros dello scorso anno, dalla durata di oltre cinque ore e che vide Alcaraz trionfare in cinque set. La super sfida è in programma alle ore 15 , con lo studio pre-partita dalle 14.30 su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

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