È il giorno di Sinner-Alcaraz: il programma su Sky

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Atp Monte-Carlo, il programma di oggi: partite e orari

atp monte-carlo

A Monte-Carlo lo spagnolo Carlos Alcaraz affronta Jannik Sinner per la prima volta in questo 2026. In palio, oltre al Masters 1000 del Principato, anche il numero 1 del ranking Atp. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER-ALCARAZ LIVE

Domenica speciale e da vivere tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al Masters 1000 di Monte-Carlo è il grande giorno della finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Match che vale più di un titolo '1000': oltre al trofeo del Principato, in palio ci sarà anche il numero 1 del ranking Atp. Sinner, al momento numero due al mondo, tornerebbe infatti in vetta alla classifica in caso di successo contro lo spagnolo. Sarà la diciassettesima sfida tra i due, con i precedenti che vedono avanti Alcaraz con 10 vittorie a 6. I due fenomeni del tennis, che si affronteranno per la prima volta in questo 2026, torneranno a giocare una finale sulla terra rossa dopo quella del Roland Garros dello scorso anno, dalla durata di oltre cinque ore e che vide Alcaraz trionfare in cinque set. La super sfida è in programma alle ore 15, con lo studio pre-partita dalle 14.30 su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 14.30: Studio tennis
  • ore 15 - Atp Monte-Carlo: Alcaraz (Spa) vs SINNER (Ita)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 12 - Atp Monte-Carlo: Arevalo/Pavic vs Krawietz/Puetz
  • ore 14.30: Studio tennis
  • ore 15 - Atp Monte-Carlo: Alcaraz (Spa) vs SINNER (Ita)
  • a seguire: Studio tennis

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 11 - Atp 125 Monza: Collignon (Bel) vs Prizmic (Cro)
  • ore 14 - Wta 500 Linz: Andreeva vs Potapova (Aut)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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