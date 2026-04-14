Musetti-Sonego tornano a vincere: sono al 2° turno

Lorenzo Musetti torna a vincere dopo tre mesi nel debutto a Barcellona: battuta la wild card iberica Martin Landaluce con i parziali di 7-5, 6-2. Avanti anche Lorenzo Sonego, che tornava in campo dopo un lungo stop per i problemi al polso e ha superato Pedro Martinez, n. 125 al mondo in tre set. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti ritorna a vincere: dopo l'infortunio e il ko al debutto a Indian Wells e Monte-Carlo, l'attuale n.9 del ranking e secondo favorito del seeding, ha superato lo spagnolo Martin Landaluce, n.101 ATP, in tabellone grazie ad una wild card nel 1° turno dell'Atp 500 di Barcellona. Il 24enne di Carrara si è imposto 7-5, 6-2: è la sua prima vittoria dal mese di gennaio, quando si infortunò in Australia contro Novak Djokovic. Al 2° turno Lorenzo affronterà il francese Corentin Moutet, n°31 del mondo: azzurro avanti 2-0 nei precedenti.