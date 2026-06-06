Andreeva vince il Roland Garros: Chwalinska ko

La tennista russa conquista il suo primo titolo Slam all'età di 19 anni: battuta la polacca Chwalinska per 6-3, 6-2 in un'ora e 23 minuti. Con questo successo, Andreeva si prende anche il 1° posto nella Race per le Wta Finals
La prima volta di Mirra Andreeva. La tennista russa ha vinto il Roland Garros 2026 battendo la rivelazione del torneo Maja Chwalinska (partita dalle qualificazioni) con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 23 minuti di gioco. Per Andreeva arriva il primo Slam in carriera, il sesto titolo a livello Wta. Con questo successo, la 19enne diventa la terza più giovane campionessa Slam dal 2000 a oggi (dopo Sharapova e Raducanu) e saluta Parigi prendendosi anche la prima posizione della Race per le Wta Finals.
La cronaca del match
Il primo set è stato molto particolare: nessuna delle due tenniste ha infatti difeso il turno di battuta nei primi quattro game, con break e controbreak da una parte e dall'altra. Il match è però cambiato dal sesto game, quando sotto 3-2 Andreeva ha messo a segno un parziale di 16 punti a 4 portando a casa il primo set per 6-3 in 43 minuti. Dominio da parte della russa anche nel secondo parziale, in cui Chwalinska è riuscita a recuperare uno dei due break di svantaggio quando Andreeva è andata a servire per il titolo sul 5-1, ma ha ceduto di nuovo la battuta nell'ottavo game, consegnando il successo alla 19enne.