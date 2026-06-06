Andreeva vince il Roland Garros: Chwalinska ko

La prima volta di Mirra Andreeva . La tennista russa ha vinto il Roland Garros 2026 battendo la rivelazione del torneo Maja Chwalinska (partita dalle qualificazioni) con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 23 minuti di gioco. Per Andreeva arriva il primo Slam in carriera, il sesto titolo a livello Wta. Con questo successo, la 19enne diventa la terza più giovane campionessa Slam dal 2000 a oggi (dopo Sharapova e Raducanu) e saluta Parigi prendendosi anche la prima posizione della Race per le Wta Finals .

La cronaca del match

Il primo set è stato molto particolare: nessuna delle due tenniste ha infatti difeso il turno di battuta nei primi quattro game, con break e controbreak da una parte e dall'altra. Il match è però cambiato dal sesto game, quando sotto 3-2 Andreeva ha messo a segno un parziale di 16 punti a 4 portando a casa il primo set per 6-3 in 43 minuti. Dominio da parte della russa anche nel secondo parziale, in cui Chwalinska è riuscita a recuperare uno dei due break di svantaggio quando Andreeva è andata a servire per il titolo sul 5-1, ma ha ceduto di nuovo la battuta nell'ottavo game, consegnando il successo alla 19enne.