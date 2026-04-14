L’annuncio del presidente Fitp Binaghi durante la conferenza di presentazione degli Internazionali d’Italia: a partire dal 2028, in Italia si giocherà un nuovo torneo di tennis, un Atp 250, per cui la Federtennis ha acquistato le licenze dal torneo di Bruxelles. Il torneo si giocherà sull’erba, nel mese di giugno, probabilmente nel Nord Italia. La Fitp è al lavoro per individuare l’impianto che ospiterà il l’evento
L’Italia avrà un nuovo torneo di tennis sull’erba. Sarà un Atp 250 e si giocherà nel mese di giugno a partire dal 2028, probabilmente nel Nord Italia. L’annuncio è stato dato dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli Internazionali d’Italia 2026. La Fitp ha infatti acquisto la licenza dell’Atp 250 di Bruxelles e organizzerà quindi in Italia un nuovo torneo del circuito maggiore maschile. Il torneo si disputerà all’avvio della stagione sull’erba. Ancora da individuare, invece, la città e l’impianto che ospiteranno l’evento: la Federtennis è al lavoro per scegliere la sede migliore.
Binaghi: "Con l'erba offerta italiana più completa"
“Siamo estremamente orgogliosi di aver portato in Italia un torneo di questa importanza -sottolinea il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi- È un passo concreto nello sviluppo del nostro movimento e nella volontà di offrire ai tifosi eventi sempre più prestigiosi e diversificati. L’erba rappresenta una sfida affascinante e altamente formativa, che arricchisce il percorso tecnico dei nostri giocatori e rende l’offerta italiana ancora più completa e competitiva a livello internazionale”.