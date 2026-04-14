L’Italia avrà un nuovo torneo di tennis sull’erba. Sarà un Atp 250 e si giocherà nel mese di giugno a partire dal 2028, probabilmente nel Nord Italia. L’annuncio è stato dato dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli Internazionali d’Italia 2026. La Fitp ha infatti acquisto la licenza dell’Atp 250 di Bruxelles e organizzerà quindi in Italia un nuovo torneo del circuito maggiore maschile. Il torneo si disputerà all’avvio della stagione sull’erba. Ancora da individuare, invece, la città e l’impianto che ospiteranno l’evento: la Federtennis è al lavoro per scegliere la sede migliore.