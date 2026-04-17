Djokovic salta Madrid: "Sto ancora recuperando"

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Novak Djokovic salta l'Atp Madrid 2026: "Sto recuperando per tornare presto"

l'annuncio

Novak Djokovic non sarà in campo nel Masters di Madrid, in programma dal 22 aprile (in diretta su Sky e NOW). L'ufficialità è arrivata con un post sui social: "Purtroppo non potrò partecipare. Sto continuando il mio recupero per tornare presto", ha scritto l'ex n°1 del mondo

Niente Madrid per Novak Djokovic. L'ex numero 1 del mondo, tre volte campione nel Masters 1000 della capitale spagnola, ha annunciato il suo forfait con un messaggio sui social. "Madrid, purtroppo non potrò partecipare al torneo quest'anno. Sto continuando il mio recupero per tornare presto. A presto!". Novak aveva già sollevato qualche dubbio nella serata di giovedì, quando aveva assistito a bordo campo (e in compagnia di Luka Doncic) al match tra Real e Stella Rossa di Eurolega, sulla sua partecipazione al torneo, in diretta dal 22 aprile su Sky e NOW. Dopo la finale raggiunta a Melbourne, il 38enne Djokovic ha disputato solo il Masters 1000 di Indian Wells, dove è uscito di scena negli ottavi  contro Jack Draper. L'anno scorso a Madrid Nole era stato eliminato al debutto da Matteo Arnaldi, mentre in carriera ha vinto il titolo sul rosso della capitale spagnola nel 2011, 2016 e 2019. 

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