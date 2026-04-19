Cobolli-Shelton per il titolo: il programma su Sky

Da Monaco di Baviera a Barcellona , passando per Stoccarda e Rouen . Sarà una domenica di finali da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . L'attesa è soprattutto per la finale di Monaco, dove Flavio Cobolli andrà a caccia del secondo titolo stagionale. Reduce dalla grande vittoria su Sascha Zverev , il romano sfiderà Ben Shelton, finalista un anno fa in Baviera. A Barcellona, invece, si affronteranno Andrey Rublev e Arthur Fils . Entrambi vogliono spezzare il digiuno di successi: quello del russo dura da febbraio 2025 (quando vinse a Doha), mentre il francese non trionfa da ottobre 2024 (titolo a Tokyo). Nel circuito femminile, infine, in programma le finali del Wta 500 di Stoccarda (la n. 2 al mondo Elena Rybakina sfida la ceca Karolina Muchova ) e del Wta 250 di Rouen (sarà derby ucraino tra Marta Kostyuk e Veronika Podrez ).

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