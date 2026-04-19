Cobolli-Shelton per il titolo: il programma su Sky

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Atp Monaco di Baviera e Barcellona, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Domenica di finali con i riflettori puntati su Monaco di Baviera dopo Flavio Cobolli sfiderà Ben Shelton per il titolo. A Barcellona c'è Rublev-Fils, in campo femminile finali a Stoccarda (Rybakina-Muchova) e Rouen (Kostyuk-Podrez). Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

COBOLLI-SHELTON LIVE

Da Monaco di Baviera a Barcellona, passando per Stoccarda e Rouen. Sarà una domenica di finali da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'attesa è soprattutto per la finale di Monaco, dove Flavio Cobolli andrà a caccia del secondo titolo stagionale. Reduce dalla grande vittoria su Sascha Zverev, il romano sfiderà Ben Shelton, finalista un anno fa in Baviera. A Barcellona, invece, si affronteranno Andrey Rublev e Arthur Fils. Entrambi vogliono spezzare il digiuno di successi: quello del russo dura da febbraio 2025 (quando vinse a Doha), mentre il francese non trionfa da ottobre 2024 (titolo a Tokyo). Nel circuito femminile, infine, in programma le finali del Wta 500 di Stoccarda (la n. 2 al mondo Elena Rybakina sfida la ceca Karolina Muchova) e del Wta 250 di Rouen (sarà derby ucraino tra Marta Kostyuk e Veronika Podrez). 

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 13.30 - Atp Monaco: COBOLLI (Ita) vs Shelton

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 13.30 - Simulcast Sky Sport Uno
  • ore 16 - Atp Barcellona: Rublev vs Fils (Fra)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 13 - Wta Stoccarda: Svitolina (Ukr) vs Muchova (Cze)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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