Cobolli-Arnaldi al Roland Garros, a che ora si gioca la partitaroland garros
Appuntamento con la storia per Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli nel primo derby azzurro di sempre in una semifinale Slam. Il match è in programma alle ore 19 sul Philippe Chatrier
La prima semifinale tra italiani in uno Slam. È l'appuntamento con la storia che attende Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, impegnati oggi in semifinale al Roland Garros. Un derby che mette in palio per entrambi la prima finale in carriera a livello Slam. Appuntamento alle ore 19 sul Philippe Chatrier, su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.
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Cobolli-Arnaldi, i precedenti
L'ultimo precedente tra Cobolli e Arnaldi risale a un anno fa, proprio al Roland Garros: era il secondo turno e vinse Flavio in quattro set. Tra Challenger e circuito maggiore ci sono complessivamente cinque confronti, con Arnaldi avanti 3-2 nei precedenti.
- 2025 - Roland Garros (R64): Cobolli b. Arnaldi 6-3, 6-3, 6-7, 6-1
- 2023 - Umago (R16): Arnaldi b. Cobolli 6-3, 7-6
- 2022 - Challenger Cordenons (R32): Arnaldi b. Cobolli 6-3, 5-7, 6-3
- 2022 - Challenger Vicenza (R16): Arnaldi b. Cobolli 6-4, 4-6, 6-4
- 2021 - Challenger Napoli (R16): Cobolli b. Arnaldi 6-1, 3-6, 6-2
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Il cammino di Cobolli a Parigi
- 1° turno: vs Pellegrino 6-4, 7-6, 6-3
- 2° turno: vs Wu 6-4, 6-4, 6-4
- 3° turno: vs Tien 6-2, 6-2, 6-3
- Ottavi: vs Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6
- Quarti: vs Auger-Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
Il cammino di Arnaldi a Parigi
- 1° turno: vs Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3
- 2° turno: vs Tsitsipas 7-6, 5-7, 6-3, 6-2
- 3° turno: vs Collignon 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6
- Ottavi: vs Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4
- Quarti: vs Berrettini 7-5, 5-2 ret.