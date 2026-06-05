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Cobolli-Arnaldi al Roland Garros, a che ora si gioca la partita

roland garros

Appuntamento con la storia per Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli nel primo derby azzurro di sempre in una semifinale Slam. Il match è in programma alle ore 19 sul Philippe Chatrier

TABELLONE - RISULTATI LIVE

La prima semifinale tra italiani in uno Slam. È l'appuntamento con la storia che attende Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, impegnati oggi in semifinale al Roland Garros. Un derby che mette in palio per entrambi la prima finale in carriera a livello Slam. Appuntamento alle ore 19 sul Philippe Chatrier, su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.

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Cobolli-Arnaldi, i precedenti

L'ultimo precedente tra Cobolli e Arnaldi risale a un anno fa, proprio al Roland Garros: era il secondo turno e vinse Flavio in quattro set. Tra Challenger e circuito maggiore ci sono complessivamente cinque confronti, con Arnaldi avanti 3-2 nei precedenti.

  • 2025 - Roland Garros (R64): Cobolli b. Arnaldi 6-3, 6-3, 6-7, 6-1
  • 2023 - Umago (R16): Arnaldi b. Cobolli 6-3, 7-6
  • 2022 - Challenger Cordenons (R32): Arnaldi b. Cobolli 6-3, 5-7, 6-3
  • 2022 - Challenger Vicenza (R16): Arnaldi b. Cobolli 6-4, 4-6, 6-4
  • 2021 - Challenger Napoli (R16): Cobolli b. Arnaldi 6-1, 3-6, 6-2
BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 13: Simone Bolelli, Andrea Vavassori, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli and Filippo Volandri of Italy during the presentation of the teams the 2024 Davis Cup Finals Group Stage Bologna match at Unipol Arena on September 13, 2024 in Bologna, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

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Il cammino di Cobolli a Parigi

  • 1° turno: vs Pellegrino 6-4, 7-6, 6-3
  • 2° turno: vs Wu 6-4, 6-4, 6-4
  • 3° turno: vs Tien 6-2, 6-2, 6-3
  • Ottavi: vs Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6
  • Quarti: vs Auger-Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

Il cammino di Arnaldi a Parigi

  • 1° turno: vs Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3
  • 2° turno: vs Tsitsipas 7-6, 5-7, 6-3, 6-2
  • 3° turno: vs Collignon 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6
  • Ottavi: vs Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4
  • Quarti: vs Berrettini 7-5, 5-2 ret.

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