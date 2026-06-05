Appuntamento con la storia per Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli nel primo derby azzurro di sempre in una semifinale Slam. Il match è in programma alle ore 19 sul Philippe Chatrier

La prima semifinale tra italiani in uno Slam. È l'appuntamento con la storia che attende Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli , impegnati oggi in semifinale al Roland Garros . Un derby che mette in palio per entrambi la prima finale in carriera a livello Slam. Appuntamento alle ore 19 sul Philippe Chatrier , su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.

Cobolli-Arnaldi, i precedenti

L'ultimo precedente tra Cobolli e Arnaldi risale a un anno fa, proprio al Roland Garros: era il secondo turno e vinse Flavio in quattro set. Tra Challenger e circuito maggiore ci sono complessivamente cinque confronti, con Arnaldi avanti 3-2 nei precedenti.

2025 - Roland Garros (R64): Cobolli b. Arnaldi 6-3, 6-3, 6-7, 6-1

- Roland Garros (R64): b. Arnaldi 6-3, 6-3, 6-7, 6-1 2023 - Umago (R16): Arnaldi b. Cobolli 6-3, 7-6

- Umago (R16): b. Cobolli 6-3, 7-6 2022 - Challenger Cordenons (R32): Arnaldi b. Cobolli 6-3, 5-7, 6-3

- Challenger Cordenons (R32): b. Cobolli 6-3, 5-7, 6-3 2022 - Challenger Vicenza (R16): Arnaldi b. Cobolli 6-4, 4-6, 6-4

- Challenger Vicenza (R16): b. Cobolli 6-4, 4-6, 6-4 2021 - Challenger Napoli (R16): Cobolli b. Arnaldi 6-1, 3-6, 6-2