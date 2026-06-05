Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Roland Garros 2026, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Storico venerdì a Parigi per il tennis italiano con la prima semifinale tra azzurri a livello Slam: di fronte Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Chi vince sfiderà Mensik o Zverev in finale. In programma anche la semifinale di Bolelli e Vavassori nel doppio con Granollers/Zeballos

TABELLONE - RISULTATI LIVE

Al Roland Garros è il giorno delle semifinali maschili. Un venerdì storico per il tennis italiano perché per la prima volta ci sarà un derby tra azzurri in una semifinale major. Protagonisti Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, entrambi alla prima semifinale Slam in carriera. Il ligure e il romano si sono affrontati un anno fa al secondo turno, adesso c'è in palio un posto in finale contro Sascha Zverev o Jakub Mensik, impegnati nella prima semifinale di giornata. Non solo singolare, spazio oggi anche al doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che andranno a caccia della loro seconda finale in coppia a Parigi dopo il 2024. Gli avversari in semifinale saranno i numeri 1 al mondo, Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

Leggi anche

Roland Garros 2026, orari semifinali e tabellone

Roland Garros, il programma di oggi

CAMPO PHILIPPE-CHATRIER

  • ore 14.30 - Mensik (Cze) vs Zverev (Ger)
  • non prima delle 19 - ARNALDI (Ita) vs COBOLLI (Ita)

CAMPO SIMONNE-MATHIEU

  • ore 12 - Granollers/Zeballos vs BOLELLI/VAVASSORI

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Queen's, Serena Williams si allena con Mboko

Tennis

Serena Williams è atterrata sui campi del Queen's, dove tornerà in campo a quattro anni di...

Roland Garros, la finale sarà Andreeva-Chwalinska

Tennis

La finale del singolare femminile dell'Open di Francia sarà Andreeva-Chwalinska: per entrambe si...

Errani e Vavassori trionfano nel doppio misto

roland garros

Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto, battendo in...

Finale per Errani/Vavassori: il programma di oggi

roland garros

Giovedì dedicato alla finale del doppio misto con Sara Errani e Andrea Vavassori a caccia della...

Berrettini: "Speriamo di rivederci a Wimbledon"

video

Matteo Berrettini ha parlato del suo problema all'anca che lo ha costretto al ritiro nel quarto...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS