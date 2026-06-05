Storico venerdì a Parigi per il tennis italiano con la prima semifinale tra azzurri a livello Slam: di fronte Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Chi vince sfiderà Mensik o Zverev in finale. In programma anche la semifinale di Bolelli e Vavassori nel doppio con Granollers/Zeballos
Al Roland Garros è il giorno delle semifinali maschili. Un venerdì storico per il tennis italiano perché per la prima volta ci sarà un derby tra azzurri in una semifinale major. Protagonisti Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, entrambi alla prima semifinale Slam in carriera. Il ligure e il romano si sono affrontati un anno fa al secondo turno, adesso c'è in palio un posto in finale contro Sascha Zverev o Jakub Mensik, impegnati nella prima semifinale di giornata. Non solo singolare, spazio oggi anche al doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che andranno a caccia della loro seconda finale in coppia a Parigi dopo il 2024. Gli avversari in semifinale saranno i numeri 1 al mondo, Marcel Granollers e Horacio Zeballos.
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Roland Garros, il programma di oggi
CAMPO PHILIPPE-CHATRIER
- ore 14.30 - Mensik (Cze) vs Zverev (Ger)
- non prima delle 19 - ARNALDI (Ita) vs COBOLLI (Ita)
CAMPO SIMONNE-MATHIEU
- ore 12 - Granollers/Zeballos vs BOLELLI/VAVASSORI