Al Roland Garros è il giorno delle semifinali maschili. Un venerdì storico per il tennis italiano perché per la prima volta ci sarà un derby tra azzurri in una semifinale major. Protagonisti Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, entrambi alla prima semifinale Slam in carriera. Il ligure e il romano si sono affrontati un anno fa al secondo turno, adesso c'è in palio un posto in finale contro Sascha Zverev o Jakub Mensik, impegnati nella prima semifinale di giornata. Non solo singolare, spazio oggi anche al doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che andranno a caccia della loro seconda finale in coppia a Parigi dopo il 2024. Gli avversari in semifinale saranno i numeri 1 al mondo, Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

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