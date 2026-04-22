Sei azzurri in campo: il programma di oggi su Sky

Sarà un mercoledì azzurro alla Caja Magica. Inizia il tabellone maschile con quattro italiani: Berrettini protagonista sul Manolo Santana, spazio anche a Bellucci, Sonego e Cinà. Nel torneo femminile debuttano Elisabetta Cocciaretto e Tyra Grant. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Inizia oggi il Masters 1000 di Madrid , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Una prima giornata del torneo maschile dedicata alla parte alta del tabellone, con quattro azzurri impegnati. Sul Manolo Santana, campo principale della Caja Magica, ci sarà Matteo Berrettini che affronterà il croato Dino Prizmic, n. 87 al mondo proveniente dalle qualificazioni. Sul Campo 6, invece, sarà "staffetta azzurra" a partire da ora di pranzo. Prima toccherà a Mattia Bellucci contro il bosniaco Dzumhur (sarà il remake del primo turno dello scorso anno), poi a Lorenzo Sonego contro il serbo Lajovic e infine a Federico Cinà con il danese Moller. Day-2, invece, per il torneo femminile con Elisabetta Cocciaretto che sfiderà la statunitense Parks e Tyra Grant , reduce dalle qualificazioni, che giocherà con la francese Jacquemot.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.