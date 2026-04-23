Jannik Sinner ha inaugurato l’inedito campo in terra battuta all’interno del Santiago Bernabeu, realizzato in via provvisoria per gli allenamenti del Madrid Open. L’azzurro è stato protagonista di una speciale esibizione di doppio insieme a Rafa Nadal e ai calciatori del Real Madrid Jude Bellingham e Thibaut Courtois, facendo coppia proprio con Bellingham in un evento che ha unito tennis e calcio in modo spettacolare

Dal calcio al tennis: il Santiago Bernabéu cambia volto e, per una settimana, ospita gli allenamenti del Madrid Open. Al posto dell’erba, la terra rossa (come alla Caja Mágica), in uno scenario davvero suggestivo. A inaugurare il campo è stato il numero 1 del mondo Jannik Sinner, protagonista di un’esibizione speciale insieme a Rafael Nadal - grande tifoso del Real Madrid e membro onorario del club - e ai calciatori Jude Bellingham e Thibaut Courtois. Sinner e Bellingham da una parte della rete, Nadal e Courtois dall’altra. A fare da arbitro d’eccezione il presidente dei blancos Florentino Perez, che al termine ha regalato a Sinner una maglia del Real Madrid con il numero 1. L’azzurro debutterà poi venerdì alla Caja Mágica contro il francese Benjamin Bonzi.