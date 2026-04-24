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Atp Madrid, i risultati di oggi: Jodar elimina De Minaur. Shelton e Vacherot out

madrid open

Non mancano le sorprese al secondo turno dell'Open di Madrid. Dalla parte di tabellone di Sinner e Musetti continua la meravigliosa favola di Jodar, che elimina De Minaur con un netto 6-3, 6-1. Fuori Shelton, fresco di trionfo a Monaco di Baviera contro Cobolli, e Vacherot. Griekspoor affronterà Musetti. I risultati del torneo spagnolo

MUSETTI-HURKACZ: HIGHLIGHTS - SINNER-BONZI: HIGHLIGHTS

Risultati sorprendenti a Madrid. La notizia principale riguarda la straordinaria vittoria di Rafael Jodar. Il giovane 19enne spagnolo ha lasciato solo quattro game ad Alex De Minaur, battendolo con il punteggio di 6-3, 6-1. Per Jodar si tratta della prima vittoria contro un top 10. Al terzo turno, sarà super sfida contro il brasiliano Fonseca (che ha approfittato del ritiro di Cilic). Si sono chiusi al secondo turno invece i percorsi di Vacherot e di Shelton. Il monegasco è stato sconfitto in rimonta in tre set dallo statunitense Emilio Nava, numero 116 del ranking Atp (6-7, 7-6, 6-3). Dopo aver eliminato Berrettini all'esordio, Dino Prizmic gioca un'altra partita notevole per estromettere Ben Shelton, reduce dal successo di Monaco di Baviera della scorsa settimana e numero 6 al mondo. Il croato proveniente dalle qualificazioni, in un match durissimo durato circa 3 ore, ha vinto 6-4, 6-7, 7-6. Il numero 87 al mondo (già certo con questo risultato di salire in 80^ posizione) non ha mai ceduto il servizio, anche quando l'americano ha alzato il livello del suo gioco e nell'ultimo tie-break ha mantenuto la freddezza necessaria per centrare il terzo turno. Sorprendente anche la qualificazione del danese Moller contro il canadese Diallo, testa di serie numero 32 e ritiratosi nel secondo parziale sotto di un set: per lui Sinner. 

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Madrid Open, i principali risultati di oggi

UOMINI:

  • Michelsen b. Struff 6-2, 6-1
  • Griekspoor b. Dzumhur 6-3, 6-4
  • Musetti b. Hurkacz 7-6, 6-4
  • Nava b. Vacherot 6-7, 7-6, 6-3 
  • Moller b. Diallo 7-5, 3-3 (rit.)
  • Rinderknech b. Lajovic 6-3, 6-2
  • Prizmic b. Shelton 6-4, 6-7, 7-6
  • Fonseca b. Cilic rit.
  • Jodar b. De Minaur 6-3, 6-1

DONNE:

  • Sierra b. Frech 6-2, 6-4
  • Pliskova b. Sakkari 6-4, 7-6
  • Potapova b. Zhang 6-3, 6-1
  • Zheng b. Kenin 1-6, 6-3, 6-1
  • Sonmez b. Bucsa 6-1, 6-7, 6-2
  • Samsonova b. Tjen 6-2, 6-1
  • Mertens b. Eala 6-2, 6-1
  • Cirstea b. Grant 6-2, 7-6
  • Ostapenko b. Waltert 6-2, 7-5
  • Noskova b. Arango 6-3, 6-2
  • Rybakina b. Buse 4-6, 6-3, 7-5

 

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