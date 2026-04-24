SINNER-BONZI LIVE ALLE 16 SU SKY SPORT UNO

Sinner-Bonzi all'Atp Madrid, il risultato in diretta live della partita
Sul "Manolo Santana" scende in campo Jannik Sinner: al ritorno alla Caja Magica dopo due anni, l'azzurro debutta contro il francese Bonzi, n. 104 al mondo. Il match sarà in diretta alle 16 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Sinner: "Madrid è un'opportunità, ma la stagione può cambiare in un attimo"
Il bilancio di Sinner a Madrid
Per Sinner è la quarta partecipazione in carriera al Madrid Open. Il bilancio per l'azzurro è di sei vittorie e due sconfitte: il miglior risultato risale al 2024, con i quarti di finale conquistati sul campo e poi non giocati per infortunio. Per l'ultimo ko a Madrid bisogna tornare indietro al 2022, quando perse con Auger-Aliassime negli ottavi
L'impresa dei 5 Masters 1000 consecutivi
A Madrid, Jannik Sinner andrà a caccia di un record storico: in caso di trionfo alla Caja Magica, infatti, l'azzurro potrebbe diventare il primo giocatore di sempre a vincere cinque Masters 1000 consecutivi
Sinner ritorna in campo 12 giorni dopo la finale di Monte-Carlo, vinta contro Carlos Alcaraz. Il quarto Masters 1000 consecutivo conquistato dal tennista azzurro, tornato n. 1 al mondo nel Principato
Il ritorno a Madrid dopo 724 giorni
Sinner torna a giocare un match alla Caja Magica 724 giorni dopo l'ultima volta. Era il 30 aprile 2024 quando l'azzurro eliminò in rimonta Karen Khachanov, raggiungendo per la prima volta i quarti a Madrid. Poi, però, arrivò il ritiro alla vigilia dei quarti con Auger-Aliassima per un problema all'anca
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- non prima delle 16 - SINNER (Ita) vs Bonzi (Fra)
- a seguire - Norrie (Gbr) vs Machac (Cze)
- non prima delle 20 - Jodar (Esp) vs De Minaur (Aus)
- non prima delle 21 - Pegula (Usa) vs Boulter (Gbr)
SKY SPORT TENNIS (203)
- LIVE - Ruse (Rou) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire - Cirstea (Rou) vs GRANT (Ita)
- a seguire - Rublev vs Kopriva (Cze)
- non prima delle 19 - McNally (Usa) vs Mboko (Can)
- a seguire - Fonseca (Bra) vs Cilic (Cro)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
Il match sarà in diretta non prima delle 16 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca di Elena Pero e commento di Raffaella Reggi. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Madrid. L'azzurro inizia il suo cammino alla Caja Magica contro il francese Benjamin Bonzi, n. 104 al mondo