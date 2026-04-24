Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sinner-Bonzi all'Atp Madrid, il risultato in diretta live della partita

live madrid open

Sul "Manolo Santana" scende in campo Jannik Sinner: al ritorno alla Caja Magica dopo due anni, l'azzurro debutta contro il francese Bonzi, n. 104 al mondo. Il match sarà in diretta alle 16 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

GRANT-CIRSTEA, IL RISULTATO LIVE

in evidenza

SINNER-BONZI LIVE ALLE 16 SU SKY SPORT UNO

  • Solo su Sky Sport il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
  • Guarda Sinner-Bonzi su Sky o in streaming su NOW
LIVE

Sinner: "Madrid è un'opportunità, ma la stagione può cambiare in un attimo"

Il bilancio di Sinner a Madrid

Per Sinner è la quarta partecipazione in carriera al Madrid Open. Il bilancio per l'azzurro è di sei vittorie e due sconfitte: il miglior risultato risale al 2024, con i quarti di finale conquistati sul campo e poi non giocati per infortunio. Per l'ultimo ko a Madrid bisogna tornare indietro al 2022, quando perse con Auger-Aliassime negli ottavi

L'impresa dei 5 Masters 1000 consecutivi

A Madrid, Jannik Sinner andrà a caccia di un record storico: in caso di trionfo alla Caja Magica, infatti, l'azzurro potrebbe diventare il primo giocatore di sempre a vincere cinque Masters 1000 consecutivi

Sinner ritorna in campo 12 giorni dopo la finale di Monte-Carlo, vinta contro Carlos Alcaraz. Il quarto Masters 1000 consecutivo conquistato dal tennista azzurro, tornato n. 1 al mondo nel Principato

Il ritorno a Madrid dopo 724 giorni

Sinner torna a giocare un match alla Caja Magica 724 giorni dopo l'ultima volta. Era il 30 aprile 2024 quando l'azzurro eliminò in rimonta Karen Khachanov, raggiungendo per la prima volta i quarti a Madrid. Poi, però, arrivò il ritiro alla vigilia dei quarti con Auger-Aliassima per un problema all'anca

Sinner

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • non prima delle 16 - SINNER (Ita) vs Bonzi (Fra)
  • a seguire - Norrie (Gbr) vs Machac (Cze)
  • non prima delle 20 - Jodar (Esp) vs De Minaur (Aus)
  • non prima delle 21 - Pegula (Usa) vs Boulter (Gbr)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • LIVE - Ruse (Rou) vs Rybakina (Kaz)
  • a seguire - Cirstea (Rou) vs GRANT (Ita)
  • a seguire - Rublev vs Kopriva (Cze)
  • non prima delle 19 - McNally (Usa) vs Mboko (Can)
  • a seguire - Fonseca (Bra) vs Cilic (Cro)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Il match sarà in diretta non prima delle 16 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca di Elena Pero e commento di Raffaella Reggi. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Madrid. L'azzurro inizia il suo cammino alla Caja Magica contro il francese Benjamin Bonzi, n. 104 al mondo

Tennis: Altre Notizie

Musetti-Hurkacz LIVE: l'azzurro vince il 1° set

madrid open

Debutto per Lorenzo Musetti al Madrid Open: la sesta testa di serie del seeding affronta...

Sinner, Musetti e Grant: il programma oggi su Sky

madrid open

Il giorno dell'atteso debutto di Jannik Sinner al Madrid Open: il n°1 del mondo affronta il...

Sinner, doppio show al Bernabeu con Bellingham

madrid open

Jannik Sinner ha inaugurato l’inedito campo in terra battuta all’interno del Santiago Bernabeu,...

Paolini soffre, ma vince: Siegemund ko in 3 set

wta madrid

Jasmine Paolini ritrova il sorriso alla Caja Magica: l'azzurra vince al debutto contro la tedesca...

Sinner-Bonzi LIVE venerdì alle 16 su Sky Sport

madrid open

Jannik Sinner debutta al Masters di Madrid affrontando al 2° turno il francese Benjamin Bonzi,...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS