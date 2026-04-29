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Cobolli-Zverev all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming

Tennis

Dopo l'exploit di quasi due settimane fa a Monaco di Baviera, Flavio Cobolli affronta di nuovo il numero tre del mondo, Alexander Zverev. In palio stavolta ci sono le semifinali del Masters 1000 di Madrid. Appuntamento giovedì 30 aprile alle 20 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Sarà ancora Cobolli-Zverev. A 12 giorni dalla storica vittoria dell'azzurro sul tedesco sulla terra di Monaco di Baviera, primo successo in carriera contro un top 3 del ranking Atp, i due si affrontano di nuovo a Madrid, alla Caja Magica. In ballo un traguardo ancor più prestigioso: le semifinali di un Masters 1000, per Cobolli sarebbe una storica prima volta. La partita sarà in diretta giovedì 30 aprile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 20 sul campo Manolo Santana. 

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I precedenti sono a favore del tedesco

Cobolli, reduce dal successo in tre set agli ottavi contro Medvedev, ha vinto il confronto più recente con Zverev, quello di Monaco di Baviera, ma ha perso le prime due partite giocate contro l'attuale numero tre al mondo: al terzo turno del Roland Garros 2025 e, nello stesso anno, i quarti di finale su erba nel torneo di Halle. 

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