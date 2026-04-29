Dopo l'exploit di quasi due settimane fa a Monaco di Baviera, Flavio Cobolli affronta di nuovo il numero tre del mondo, Alexander Zverev. In palio stavolta ci sono le semifinali del Masters 1000 di Madrid. Appuntamento giovedì 30 aprile alle 20 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà ancora Cobolli-Zverev. A 12 giorni dalla storica vittoria dell'azzurro sul tedesco sulla terra di Monaco di Baviera, primo successo in carriera contro un top 3 del ranking Atp, i due si affrontano di nuovo a Madrid, alla Caja Magica. In ballo un traguardo ancor più prestigioso: le semifinali di un Masters 1000, per Cobolli sarebbe una storica prima volta. La partita sarà in diretta giovedì 30 aprile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 20 sul campo Manolo Santana.