Sinner-Jodar e non solo: il programma di oggi

Madrid Open, il programma di oggi: partite e orarimadrid open
Si apre il programma dei quarti di finale del tabellone maschile al Madrid Open con Jannik Sinner impegnato nell'atteso match con Rafael Jodar. In serata c'è Fils-Lehecka. Tra le donne in programma Pliskova-Potapova e Kostyuk-Noskova. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il Madrid Open entra nel vivo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si giocano oggi i primi due quarti di finale del tabellone maschile e l'attesa è tutta per Jannik Sinner. Reduce dalla 25esima vittoria consecutiva a livello Masters 1000, il n. 1 al mondo sarà impegnato nell'atteso confronto con l'astro nascente spagnolo Rafael Jodar. Chi vince affronterà in semifinale Arthur Fils o Jiri Lehecka, impegnati nella sessione serale. Nel torneo femminile, invece, si chiude il programma dei quarti e si andrà a formare la seconda semifinale: alle 13 in campo Karolina Pliskova e Anastasia Potapova, mentre alle 20 toccherà a Marta Kostyuk e Linda Noskova.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201) + SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 13: Pliskova (Cze) vs Potapova (Aut)
- non prima delle 16: SINNER (Ita) vs Jodar (Esp)
- ore 20: Kostyuk (Ukr) vs Noskova (Cze)
- non prima delle 21.30: Fils (Fra) vs Lehecka (Cze)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.