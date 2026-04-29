Sinner-Jodar e non solo: il programma di oggi

Il Madrid Open entra nel vivo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si giocano oggi i primi due quarti di finale del tabellone maschile e l'attesa è tutta per Jannik Sinner . Reduce dalla 25esima vittoria consecutiva a livello Masters 1000, il n. 1 al mondo sarà impegnato nell'atteso confronto con l'astro nascente spagnolo Rafael Jodar . Chi vince affronterà in semifinale Arthur Fils o Jiri Lehecka , impegnati nella sessione serale. Nel torneo femminile, invece, si chiude il programma dei quarti e si andrà a formare la seconda semifinale: alle 13 in campo Karolina Pliskova e Anastasia Potapova , mentre alle 20 toccherà a Marta Kostyuk e Linda Noskova .

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