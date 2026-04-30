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Madrid Open, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

Gli ultimi quarti di finale maschili e le semifinali femminili: è il programma odierno del Masters 1000 di Madrid. Dopo Sinner, cerca l'approdo in semifinale anche Flavio Cobolli. Di fronte Zverev, già battuto 12 giorni fa a Monaco di Baviera. Di seguito il programma completo di giovedì 30 aprile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il Madrid Open è sempre più nel vivo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si completa il quadro dei quarti di finale maschili e si gioca la prima semifinale del torneo femminile: opposte l'americana Baptiste e la russa Andreeva. C'è un altro azzurro da spingere dopo la qualificazione di Sinner: Flavio Cobolli affronta il numero tre del mondo Zverev e cerca la sua prima semifinale in un Masters 1000. 

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

 

SKY SPORT TENNIS 203

  • Ore 13: Ruud (Nor) vs Blocks (Bel) - In simultanea con Sky Sport Uno
  • Non prima delle 16: Baptiste (Usa) vs Andreeva - In simultanea con Sky Sport Uno
  • Ore 19.30: Studio Tennis - In simultanea con Sky Sport 24
  • Ore 20: Cobolli (Ita) vs Zverev (Ger)
  • Non prima delle 21.30: Potapova (Aut) vs Kostyuk (Ukr)/Noskova (Cze)

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Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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