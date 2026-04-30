Gli ultimi quarti di finale maschili e le semifinali femminili: è il programma odierno del Masters 1000 di Madrid. Dopo Sinner, cerca l'approdo in semifinale anche Flavio Cobolli. Di fronte Zverev, già battuto 12 giorni fa a Monaco di Baviera. Di seguito il programma completo di giovedì 30 aprile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Il Madrid Open è sempre più nel vivo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si completa il quadro dei quarti di finale maschili e si gioca la prima semifinale del torneo femminile: opposte l'americana Baptiste e la russa Andreeva. C'è un altro azzurro da spingere dopo la qualificazione di Sinner: Flavio Cobolli affronta il numero tre del mondo Zverev e cerca la sua prima semifinale in un Masters 1000.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS 203
- Ore 13: Ruud (Nor) vs Blocks (Bel) - In simultanea con Sky Sport Uno
- Non prima delle 16: Baptiste (Usa) vs Andreeva - In simultanea con Sky Sport Uno
- Ore 19.30: Studio Tennis - In simultanea con Sky Sport 24
- Ore 20: Cobolli (Ita) vs Zverev (Ger)
- Non prima delle 21.30: Potapova (Aut) vs Kostyuk (Ukr)/Noskova (Cze)
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