Andreeva-Kostyuk, finale femminile alle 17 su Sky

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Andreeva-Kostyuk al Wta Madrid, dove vedere in tv e streaming

madrid open

Alla Caja Magica è il giorno della finale femminile tra Mirra Andreeva e Marta Kostyuk. La russa per il terzo Wta 1000 in carriera (sarebbe il primo sulla terra rossa), l'ucraina per il titolo più importante della sua carriera. Appuntamento alle 17, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno della finale femminile al Madrid Open, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Appuntamento alle ore 17 sul campo Manolo Santana, con protagoniste Mirra Andreeva e Marta Kostyuk. Il secondo confronto stagionale tra la russa e l'ucraina dopo il precedente di inizio stagione sul cemento di Brisbane, ma stavolta c'è in palio un titolo Wta 1000. Andreeva insegue il terzo trionfo in tornei di questa categoria, il primo sulla terra rossa. Per Kostyuk, reduce da undici vittorie consecutive, sarebbe il titolo più importante della sua carriera. In programma anche la finale del doppio maschile tra Andreozzi/Guinard ed Heliovaara/Patten.

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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 14: Andreozzi/Guinard vs Heliovaara/Patten
  • ore 17: Andreeva vs Kostyuk (Ukr)

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