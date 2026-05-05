Lucia Bronzetti esce al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia, battuta dalla statunitense Kessler (n. 50 al mondo) dopo più di due ore e mezza di gioco. Adesso in campo Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri, rispettivamente contro l'australiana Gibson e la turca Sonmez. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Stop al primo turno degli Internazionali d'Italia per Lucia Bronzetti. In tabellone grazie a una wild card, la riminese (oggi scivolata n. 173 al mondo) ha perso contro la statunitense McCartney Kessler, n. 50 Wta, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4 in 2 ore e 36 minuti di gioco. Un match segnato dalle grandi difficoltà al servizio per Bronzetti che ha perso la battuta otto volte, raccogliendo soltanto il 57% di punti con la prima e il 35% con la seconda (14 su 40). Nonostante ciò, Lucia ha avuto le occasioni ma è riuscita a sfruttare in parte le 15 palle break offerte dall'avversaria. Brava a trascinare il match al terzo set (dopo aver strappato il servizio a Kessler per quattro volte di fila nel secondo parziale), Bronzetti ha pagato il break subito nel decimo gioco. Per l'azzurra, che non giocava un match nel circuito maggiore dal Wta 250 di Cluj dello scorso febbraio, è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite disputate.